Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникКультураЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Різко стало гірше: стало відомо про стан Кіркорова

Олена Кюпелі
19 червня 2025, 21:33
466
Світська діва з терористичної Росії розповіла про стан путініста Кіркорова.
Кіркоров з'явився на публіці
Кіркоров з'явився на публіці / Колаж Главред, фото Instagram/ fkirkorov

Коротко:

  • Що говорять про стан Кіркорова наближені
  • Що відбувається з його рукою

Навколо стану співака-путініста Філіпа Кіркорова, який обпік собі руку під час концерту і перебував у лікарні, знову здіймається хвиля нових чуток.

Як пишуть російські пропагандисти, стан путініста прокоментувала світська левиця Олена Кравець. Вона вважає, що виконавець багато чого приховує від шанувальників.

відео дня
Філіп Кіркоров
Філіп Кіркоров / фото: facebook.com, Філіп Кіркоров

"Як я чула від лікарів, там усе серйозно. Одразу після того виступу до Філіпа за лаштунками приїхала швидка, але сказали, що нічого страшного. Через день у нього була презентація кліпу в Москві. А потім співакові стало різко гірше. Я думаю, там справа не тільки і не стільки в опіку... Нам не кажуть усю правду", - зізналася жінка.

Путініст Кіркоров поки що поза увагою.
Путініст Кіркоров поки що зник з радарів / Фото Instagram/fkirkorov

Кравець додала, що бачила моторошне відео, де в Кіркорова нібито почорніла рука.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, співак Філіп Кіркоров отримав заборонуна в'їзд до деяких країн, оскільки він захоплюється політикою Кремля. Путініст не зможе відвідувати Молдову, а також Литву, оскільки він "несе загрозу нацбезпеці держави, пропагує російські наративи і дає концерти в незаконно окупованому Криму, заперечуючи територіальну цілісність України".

А також нещодавно Філіп Кіркоров звернувся до батьків на честь річниці їхнього весілля. І стало відомо, що у свідоцтві про укладення шлюбу батьків артиста написане прізвище Крикорян, тож Кіркоров - це не справжнє прізвище путініста.

Вас також може зацікавити:

Хто такий Філіп Кіркоров?

Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Філіп Киркоров новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Тиск із США: ЗМІ розкрили, які можливі зміни готують для України на саміті НАТО

Тиск із США: ЗМІ розкрили, які можливі зміни готують для України на саміті НАТО

23:22Політика
Зеленський озвучив нові терміни закінчення війни та відповів Путіну

Зеленський озвучив нові терміни закінчення війни та відповів Путіну

21:38Війна
Зеленський призвачив нового командувача Сухопутних військ ЗСУ - що про нього відомо

Зеленський призвачив нового командувача Сухопутних військ ЗСУ - що про нього відомо

20:16Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Розуму не вистачає": донька Лорак здивувала новими фото

"Розуму не вистачає": донька Лорак здивувала новими фото

Карта Deep State онлайн за 19 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 19 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Утікач Олег Винник потрапив у нові великі неприємності за кордоном - деталі

Утікач Олег Винник потрапив у нові великі неприємності за кордоном - деталі

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 19 червня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 19 червня (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра 20 червня: Бикам - страх, Свиням - невдачі

Китайський гороскоп на завтра 20 червня: Бикам - страх, Свиням - невдачі

Останні новини

23:22

Тиск із США: ЗМІ розкрили, які можливі зміни готують для України на саміті НАТО

23:20

Святослав Вакарчук дав рідкісний коментар про сина: "Все склалося"

22:29

Кому з водіїв потрібно подати дані про транспорт до ТЦК: які штрафи очікуть на порушників

22:28

Дочка Бейонсе стала її точною копією: папараці вдалося "зловити" дівчинкуВідео

21:47

"Йому сьогодні 45": український військовий повернувся з полону у свій ювілейФотоВідео

Україна знає слабкі місця Росії, РФ може завалитися раніше, ніж усі думають – ЗагороднійУкраїна знає слабкі місця Росії, РФ може завалитися раніше, ніж усі думають – Загородній
21:38

Зеленський озвучив нові терміни закінчення війни та відповів ПутінуВідео

21:33

Різко стало гірше: стало відомо про стан Кіркорова

21:26

Летальний випадок у Стрийському ТЦК: що відомо про трагедію

20:50

З колишнім Каменських: Злата Огнєвіч у весільній сукні засвітила щасливий момент

Реклама
20:39

Колорадський жук обходить грядки: простий, але дієвий захист без хіміїВідео

20:33

Як приготувати ідеальну молоду картоплю - шикарний рецептВідео

20:22

Фітофтора на картоплі: як вберегти врожай – поради досвідчених городників

20:16

Зеленський призвачив нового командувача Сухопутних військ ЗСУ - що про нього відомо

19:56

Швидко і смачно: три трюки з капустою для приготування ідеальних голубців

19:42

РФ озброює "Шахеди" штучним інтелектом: експерт розкрив деталі нової загрози

19:40

Вдарить +8 і литиме дощ: синоптики оголосили штормове попередження

19:38

"Вікно можливостей закрито": Путін влаштував шоу для Трампа на пресконференції

19:27

Як правильно приготувати оладки: секрети ідеально пухкого тіста

19:21

Україна вже скоро почне збивати КАБи, засоби випробовуються - Defense Express

18:58

У Зеленського назвали єдиний спосіб закінчення війни в Україні і відповіли Путіну

Реклама
18:41

В Україні стрімко зросла ціна на "солодкий продукт": де ще його можна купити дешевше

18:22

Погоджено важливі рішення: Зеленський провів нараду щодо тиску на Росію

18:10

Множинне громадянство: чи захистить закон від впливу РФПогляд

18:09

"Вона мені так не сподобалась": хто грає маму Вєрки Сердючки

18:01

Жовтіє листя огірків — як врятувати врожай

17:52

Кожна мрія має здійснитися: діти героїв побували на знімальному майданчику "Вартових Різдва"

17:49

Алла Пугачова і Максим Галкін ухвалили важливе рішення - що сталося

17:36

Чи залишиться Україна без зброї США через конфлікт на Близькому Сході - Подоляк

17:33

Таємна угода Трампа і Путіна викрита - чим обернеться для України війна США проти Ірану

17:30

Архітектурні химери серед великих міст: де в Україні є плоскі будинки

17:17

"Тату, я вагітна": звільнені з полону військові плачуть, розмовляючи з ріднимиФотоВідео

16:54

Ціна на долар виросла: НБУ оголосив курс валют на 20 червня

16:42

Багато хто досі не знає: для чого перейменували міліцію на поліцію

16:07

Чому під час смерті відьми вибивали дах та показували дулю: відповідь здивуєВідео

16:07

Ціни на бензин можуть підскочити до 65 грн/л: до чого готуватися

16:00

Вже взимку буде каблучка: 4 знаки, яким зірки обіцяють кохання до кінця року

15:59

"Ми ніколи не сварилися": у Києві попрощалися з Юрієм Феліпенком

15:54

Чому Росія не Русь: історик розставив всі крапки над "і"

15:52

Порошенко отримав з Москви €38 млн готівкою перед президентськими виборами через оточення Медведчука, - ЗМІ

15:42

Гороскоп на завтра 20 червня: Близнюкам - критика, Скорпіонам - прибуток

Реклама
15:34

Корупційний скандал: Фундацію DeJure звинуватили у відсутності звітів за використання 108 млн грн донорських коштів, - ЗМІ

15:17

Чи відбудуться в РФ нові протести проти війни: Загородній назвав цікаву детальВідео

15:11

США готуються вступити у війну проти Ірану на боці ІзраїлюПогляд

15:10

Анафема Івану Мазепі: що відомо про першого гетьмана, який кинув виклик Москві

15:06

Фігуристу Плющенку "натягнули обличчя на потилицю": фото після операції

15:02

Помиляється більшість: де краще зберігати яйця та інші продукти в холодильнику

14:59

Україна та Росія провели новий обмін полоненими: кого саме обмінялиФото

14:49

Кінодіалоги з Київстар ТБ на Поляні ВДНГ: як дивитися мультфільми разом із дітьми

14:41

Похолодає до +15 і будуть дощі з грозами: в Україні різко зміниться погода

14:38

Вперше в історії 16 млрд паролів підступно зламано: як захистити себе

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти