Світська діва з терористичної Росії розповіла про стан путініста Кіркорова.

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Кіркоров з'явився на публіці / Колаж Главред, фото Instagram/ fkirkorov

Коротко:

Що говорять про стан Кіркорова наближені

Що відбувається з його рукою

Навколо стану співака-путініста Філіпа Кіркорова, який обпік собі руку під час концерту і перебував у лікарні, знову здіймається хвиля нових чуток.

Як пишуть російські пропагандисти, стан путініста прокоментувала світська левиця Олена Кравець. Вона вважає, що виконавець багато чого приховує від шанувальників.

відео дня

Філіп Кіркоров / фото: facebook.com, Філіп Кіркоров

"Як я чула від лікарів, там усе серйозно. Одразу після того виступу до Філіпа за лаштунками приїхала швидка, але сказали, що нічого страшного. Через день у нього була презентація кліпу в Москві. А потім співакові стало різко гірше. Я думаю, там справа не тільки і не стільки в опіку... Нам не кажуть усю правду", - зізналася жінка.

Путініст Кіркоров поки що зник з радарів / Фото Instagram/fkirkorov

Кравець додала, що бачила моторошне відео, де в Кіркорова нібито почорніла рука.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, співак Філіп Кіркоров отримав заборонуна в'їзд до деяких країн, оскільки він захоплюється політикою Кремля. Путініст не зможе відвідувати Молдову, а також Литву, оскільки він "несе загрозу нацбезпеці держави, пропагує російські наративи і дає концерти в незаконно окупованому Криму, заперечуючи територіальну цілісність України".

А також нещодавно Філіп Кіркоров звернувся до батьків на честь річниці їхнього весілля. І стало відомо, що у свідоцтві про укладення шлюбу батьків артиста написане прізвище Крикорян, тож Кіркоров - це не справжнє прізвище путініста.

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Хто такий Філіп Кіркоров? Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

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