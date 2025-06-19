Різко стало гірше: стало відомо про стан Кіркорова

Коротко:
- Що говорять про стан Кіркорова наближені
- Що відбувається з його рукою
Навколо стану співака-путініста Філіпа Кіркорова, який обпік собі руку під час концерту і перебував у лікарні, знову здіймається хвиля нових чуток.
Як пишуть російські пропагандисти, стан путініста прокоментувала світська левиця Олена Кравець. Вона вважає, що виконавець багато чого приховує від шанувальників.
"Як я чула від лікарів, там усе серйозно. Одразу після того виступу до Філіпа за лаштунками приїхала швидка, але сказали, що нічого страшного. Через день у нього була презентація кліпу в Москві. А потім співакові стало різко гірше. Я думаю, там справа не тільки і не стільки в опіку... Нам не кажуть усю правду", - зізналася жінка.
Кравець додала, що бачила моторошне відео, де в Кіркорова нібито почорніла рука.
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Зазначимо, як повідомляв Главред, співак Філіп Кіркоров отримав заборонуна в'їзд до деяких країн, оскільки він захоплюється політикою Кремля. Путініст не зможе відвідувати Молдову, а також Литву, оскільки він "несе загрозу нацбезпеці держави, пропагує російські наративи і дає концерти в незаконно окупованому Криму, заперечуючи територіальну цілісність України".
А також нещодавно Філіп Кіркоров звернувся до батьків на честь річниці їхнього весілля. І стало відомо, що у свідоцтві про укладення шлюбу батьків артиста написане прізвище Крикорян, тож Кіркоров - це не справжнє прізвище путініста.
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Хто такий Філіп Кіркоров?
Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.
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