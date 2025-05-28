"На манекен схожа": Ірину Білик на новому фото захейтили за "ненатуральність"

Коротко:
- У Мережі з'явилося свіже фото Ірини Білик
- У співачки виявилося чимало хейтерів, які розкритикували її зовнішність
Уже 37 років Ірина Білик сяє на українській сцені. За цей час артистка вже встигла стати справжньою дівою вітчизняного шоу-бізнесу.
Вшанувати співачку у своєму блозі у Facebook вирішив виконавець Артем Пивоваров. Він опублікував селфі з Білик, на якому Ірина позує в образі а-ля Барбі. "Зустрівся з легендарною Іриною Білик", - підписав знімок Пивоваров.
У коментарях під фото моментально розгорнулися дебати про зовнішність артистки. Багато хто хвалить і захоплюється красою і чарівністю Білик, але було й чимало таких, хто засуджував артистку за "ненатуральність": "Де там є хоч щось від Ірини Білик?", "Краще було б написати - з силіконовою Білик! Що далі з літ - то з розуму", "Ніколи не думала, що пластика так впливає на розумові здібності", "Лялька Барбі, від Білик нічого не залишилося", "Білик на манекен схожа! Жах...", "Це Ірина Білик? А я подумала Майкл Джексон ожив", "Старенька Барбі" тощо.
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Хто така Ірина Білик?
Ірина Білик - українська співачка, композиторка та поет-пісняр. Народна артистка України (2008). Через високу популярність (особливо в 90-ті), любов до перевтілень і величезний вплив на формування української популярної музики Білик називають "українською Мадонною". Співачка випустила 12 студійних альбомів і 48 синглів. Найпопулярніші треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" тощо.
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