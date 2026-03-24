"З нього почалася моя любов": Ектор Хіменес-Браво втратив друга

Ектор важко переживає цю втрату.

https://glavred.net/stars/s-nego-nachalas-moya-lyubov-ektor-himenes-bravo-poteryal-druga-10751360.html Посилання скопійоване

Ектор Хіменес-Браво зараз — кулінар розповів про велику втрату

Коротко:

Колумбійський шеф-кухар і шоумен Ектор Хіменес-Браво поділився з шанувальниками трагічною новиною. У своєму блозі в Instagram він повідомив, що помер його близький друг.

Йдеться про пса на прізвисько Чоко — першого собаку, який з'явився у кулінара. Йому було 15 років.

відео дня

"Це був мій перший пес, з якого почалася взагалі моя любов до собак. Раніше в мене завжди були коти", - написав Ектор. Він також показав серію милих фото з улюбленцем.

У Ектора Хіменеса-Браво помер пес

Пізніше Хіменес-Браво опублікував більш розгорнуту історію про себе і Чоко, в якій щиро подякував улюбленцю за час, проведений разом. "Мій Чоко пішов... Мало хто знає, але до нього я завжди був "кошатником". 15 років тому все змінилося. Чоко став моїм першим собакою. Такий маленький, але з таким величезним і добрим серцем. Саме з нього почалася моя велика любов до собак. Він був дуже добрим і прожив довге, щасливе життя поруч зі мною. Дякую тобі за все, мій перший і такий особливий друже. Я ніколи тебе не забуду. Спочивай з миром, мій маленький Чоко", — написав шеф-кухар. У коментарях Ектору висловили свої співчуття та підтримку Надія Матвєєва, Раміна Есхакзай, Григорій та Христина Решетніки, Alyona Alyona, Володимир Ярославський та ін.

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу — останні новини:

Читайте також:

Про персону: Ектор Хіменес-Браво Ектор Хіменес-Браво - колумбійський шеф-кухар, ресторатор, телеведучий. Особливу популярність в Україні здобув, як суддя кулінарного реаліті-шоу "МастерШеф". Творець власного кулінарного стилю "Nuevo Latino". У травні 2021 року отримав українське громадянство. Під час повномасштабної війни підтримав Україну. Займається благодійністю на користь ЗСУ та приготуванням обідів для тероборони, ЗСУ, поліції, госпіталів і нужденних.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред