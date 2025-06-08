"Дуже важко і до сліз": Міка Ньютон після онкології заговорила про материнство

Ньютон дала цінну пораду всім, хто занадто прямолінійно шукає відповідей про її сім'ю.

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Міка Ньютон зараз - співачка відповіла на запитання про дітей / колаж: Главред, фото: instagram.com/mikanewton, instagram.com/chrissaavedra_

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Міка Ньютон перенесла онкологію

У зв'язку з хворобою питання планування дітей для неї "непросте і важке"

Українська співачка Міка Ньютон уже 11 років перебуває у стосунках з американським бізнесменом Крісом Сааведрою, 6.5 з них - в офіційному шлюбі. Нещодавно пара відсвяткувала річницю, і в артистки знову стали активно запитувати, чи не планує вона обзаводитися потомством.

У березні 2025 року Ньютон також відсвяткувала особливу дату - 5 років свободи від онкології. У 2019 році у неї виявили рак яєчників, який Міка успішно поборола. Однак, репродуктивне питання тепер стало для артистки більш гострим.

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Тож у своєму блозі в Instagram Ньютон, коли її вкотре запитали про дітей, зазначила, що налаштована оптимістично, але акцентувала увагу на тому, що подібні запитання ставити не дуже коректно, адже кожна ситуація індивідуальна, і банальна цікавість може сильно поранити.

"Я все життя планувала мати дітей, але, на жаль, взамін отримала рак. Я вірю в дива, але історія моя непроста і важка. І чесно хочу всім порекомендувати не задавати ці запитання жінкам. Для когось це може бути дуже важко і до сліз", - написала Міка Ньютон.

Міка Ньютон зараз - співачка відповіла на запитання про дітей / instagram.com/mikanewton

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Хто така Міка Ньютон? Міка Ньютон (справжнє ім'я - Оксана Грицай) - українська співачка та акторка. Представниця України на Євробаченні-2011 (4 місце). Після конкурсу переїхала до США.

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