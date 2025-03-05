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Меган Маркл розкрила шкідливу звичку Гаррі в їжі

Олена Кюпелі
5 березня 2025, 21:59
107
Голівудська актриса поступово розкриває секрети своєї родини.
Меган Маркл
Меган Маркл розкрила невеликий секрет / колаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Коротко:

  • Меган Маркл видала секрет про Гаррі
  • Який у неї секрет у готуванні

Герцогиня Сассекська Меган Маркл розкритикувала нездорові звички принца Гаррі в їжі, в її новому шоу Netflix "З любов'ю, Меган".

Як пише таблоїд Page Six, поки герцогиня Сассекська подавала ведучій шматочок своєї домашньої вегетаріанської фріттати, та сказала їй: "Ось що я думаю про приготування страв з яєць. Ви не можете визначити, чи занадто вони солоні, доки їх не приготують. Я ніколи не знаю, як їх приправляти, тому вони завжди виходять занадто солоними або недостатньо солоними, і це великий сюрприз".

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Ведуча потім запитала 43-річну Маркл, як вона приправляє страву на сніданок "так ідеально".

"Ну, у мене є сім'я, чоловік, який, незалежно від того, яку страву ставлять перед ним, перш ніж спробувати її, він кладе сіль", - з посмішкою поділилася Маркл.

Через пристрасть Гаррі до солі Маркл зізналася, що намагається "недосолити" страви, які готує для нього.

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Раніше Главред розповідав, що принц Гаррі зробив татуювання на видному місці. Герцог Сассекський пішов на ризикований крок заради Invictus Games, патроном яких він є.

Також джерело, близьке до короля Великої Британії, розкрило спільне хобі Чарльза ІІІ і його дружини, яке дуже зблизило їх. Незвичайним захопленням вони займаються з великим азартом.

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Хто така Меган Маркл?

Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка і фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) і доньку Лілібет (2021).

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