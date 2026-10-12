Меган Маркл показала, як живуть її діти в Англії

Голлівудська актриса поділилася рідкісними знімками своїх дітей.

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Меган Маркл показала доньку Лілібет / колаж: Главред, фото: instagram.com, Меган Маркл

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Якими кадрами поділилася Меган Маркл

Чим займаються діти пари у Великій Британії

Голлівудська актриса та дружина принца Гаррі Меган Маркл поділилася рідкісними кадрами своїх дітей після повернення сім'ї до Великої Британії.

У новому відео, опублікованому в Instagram, семирічний принц Арчі та п'ятирічна принцеса Лілібет прогулюються мальовничою стежкою в англійській сільській місцевості.

відео дня

На записі Арчі їде на самокаті, а його молодша сестра йде поруч. На задньому плані видно оленів, які вільно проходять неподалік. До прогулянки приєднався й сімейний пес - чорний лабрадор Пула. Для відео герцогиня Сассекська обрала пісню My Girl гурту The Temptations.

Як зараз виглядають діти Меган і Гаррі / Фото Instagram/meghan

Це лише другий раз, коли Меган публічно показала відео з дітьми після переїзду сім’ї до Великої Британії в серпні. У вересні вона вже публікувала кадри сімейного відпочинку за містом, зокрема відео, на якому принц Гаррі разом із дітьми рибалить на озері.

За словами Гаррі, діти добре адаптуються до змін. В інтерв’ю CTV News наприкінці вересня він розповів, що Арчі та Лілібет задоволені школою, а повернення на британську землю стало для родини позитивною подією.

Як зараз виглядають діти Меган і Гаррі / Фото Instagram/meghan

"Діти щасливі в школі", - зазначив принц.

Втім, переїзд не обійшовся без труднощів. Незабаром після початку навчального року подружжя вирішило перевести дітей до іншої школи. Як повідомляли представники пари, рішення ухвалили після консультацій зі службою безпеки, яка оцінила практичні аспекти щоденних поїздок.

Пізніше представники Гаррі та Меган також висловили занепокоєння через фотографів, яких помітили біля території нової школи. Вони назвали таку поведінку втручанням у приватне життя дітей.

Після шести років життя в Каліфорнії повернення до Великої Британії стало для сім’ї новим етапом. При цьому подружжя продовжує оберігати Арчі та Лілібет від надмірної уваги преси й вкрай рідко публікує знімки з ними.

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Про особу: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка та фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) та дочку Лілібет (2021).

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