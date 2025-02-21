Камалія розкрила секрет 20-годинної дієти

Українська співачка Камалія перебуває на інтвервальному голодуванні.

https://glavred.net/starnews/kamaliya-raskryla-sekret-20-chasovoy-diety-10641572.html Посилання скопійоване

Камалія не їсть по 20 годин/ колаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Ви дізнаєтеся:

Як худне співачка Камалія

По скільки годин на добу вона не їсть

Українська співачка Камалія, яка нещодавно оголосила про те, що розлучається зі своїм чоловіком-маллінером Захуром, розповіла про те, як худне за допомогою 20-ти годинної дієти.

Як розповіла вона в інтерв'ю М1, вона худне за допомогою тривалої відмови від їжі. Так, артистка більшість часу в добі не їсть нічого, а потім робить тільки один легкий перекус. Це може бути суп, салат, м'ясо або печінка.

відео дня

"Я на інтервальному харчуванні. По 20 годин не їм, а потім один раз поїла і все. Це зазвичай супчик, який-небудь салатик. Можливо, шматочок м'яса або печінки", - зазначила артистка.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред повідомляв, як українська співачка Камалія зізналася, що не розповіла дітям про її розлучення з Мохаммадом Захуром. Вона підкреслила, що колишній чоловік заборонив їй робити це до повноліття дівчаток.

Також стало відомо, що у розлученої Камалії психологічні проблеми, у зв'язку з якими їй необхідні регулярні консультації з фахівцем. Співачка розкрила причину свого сильного стресу.

Вас також може зацікавити:

Хто така Камалія Камалія - українська поп-виконавиця, актриса, модель, автор-виконавець. Заслужена артистка України. За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс". У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" 2008 року. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" - була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред