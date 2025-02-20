"Швидка, втрата свідомості, лікарня": Цибульська розповіла про страшну ДТП

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Успішна кар'єра Олі Цибульської могла завершитися ще в юному віці. Про це співачка розповіла в нещодавньому випуску власного подкасту.
Вона відпочивала за містом у компанії друзів. Один із них приїхав на моторолері. Співачка згадує, як витягла ключі з його кишені, і вирішила покататися разом із подругою. Щоправда, керувати Цибульська не вміла, і доїхала зі своєю пасажиркою лише до найближчого кювету.
"У результаті – перший крутий кювет, аварія, гематома, швидка допомога, втрата свідомості, лікарня й чітке відчуття, що після удару, який я отримала, і після шраму, який з'явився після цієї аварії в мене на лиці, моя кар'єра на стопі, моє життя паралізоване, і я не знаю й не розумію, як рухатися далі", - згадує Оля. Вона також зазначила, що після аварії за нею довелося доглядати матері.
Утім, із цієї ситуації артистка зробила дуже важливий висновок для себе - життя швидкоплинне, і проживати його потрібно зі спрагою. "Коли я лежала, реально, як овоч, і розмовляла зі своїм мозком, тоді я чітко відчула бажання жити, чітко відчула бажання насолоджуватися кожним моментом", - розповідає Оля Цибульська.
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Хто така Оля Цибульська?
Оля Цибульська - українська співачка, ведуча (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерка. Переможниця першого сезону української "Фабрики зірок" (була в дуеті Опасные связи з Олександром Бодянським). Авторка творчих спецпроєктів "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".
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