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Забрала дітей і маму та виїхала з країни: де зараз третя дружина Тігіпка

Анна Підгорна
9 квітня 2025, 15:36
138
Алла Зіневич відвезла малюків за кордон.
Алла Зіневич із донькою
Алла Зіневич новини - третя дружина Сергія Тігіпка показала закордонний відпочинок із сім'єю / колаж: Главред, фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Стисло:

  • Алла Зіневич влаштувала собі, своїй мамі та дітям закордонний відпочинок
  • Зараз вони, ймовірно, насолоджуються середземноморськими пейзажами

З появою в сім'ї Зіневич-Тігіпко маленької донечки дитячого контенту на сторінці третьої дружини підприємця та політика стало значно більше. Так нещодавно Алла Зіневичопублікувала серію фотографій із трьома синами та донькою від Сергія Тігіпка.

Судячи з пейзажів і написів на пам'ятках, Зіневич відвезла дітей на Ібіцу, Іспанія. Діяч на сімейні кадри не потрапив; справлятися з чотирма дітьми в подорожі Аллі допомагає її мама.

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"Прекрасні", - підписала фотографії з родиною Алла Зіневич. У коментарях її підписники розчулюються ідилічними картинками, якими ділиться третя дружина Тігіпка.

Нагадаємо, Алла Зіневич і Сергій Тігіпко виховують чотирьох спільних дітей - синів Сергія (2011), Станіслава (2013), Олександра (2016) і доньку Юліанну (2024).

Алла Зіневич із сім'єю
Алла Зіневич новини - третя дружина Сергія Тігіпка показала закордонний відпочинок із сім'єю / instagram.com/alla_zinevych_tigipko
Алла Зіневич із сім'єю
Алла Зіневич новини - третя дружина Сергія Тігіпка показала закордонний відпочинок із сім'єю / instagram.com/alla_zinevych_tigipko
Алла Зіневич із сім'єю
Алла Зіневич новини - третя дружина Сергія Тігіпка показала закордонний відпочинок із сім'єю / instagram.com/alla_zinevych_tigipko

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Сергій Тігіпко був вдруге одружений, коли познайомився з Аллою Зіневич. Він жив на дві сім'ї - з Вікторією Лопатецькою політик розлучився, коли Зіневич уже народила від нього трьох синів. Про свої стосунки Зіневич і Тігіпко заявили лише 2021 року - спільним публічним виходом. У лютому 2024 року жінка повідомила, що чекає від чоловіка четверту дитину.

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