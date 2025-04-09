Забрала дітей і маму та виїхала з країни: де зараз третя дружина Тігіпка

Стисло:
- Алла Зіневич влаштувала собі, своїй мамі та дітям закордонний відпочинок
- Зараз вони, ймовірно, насолоджуються середземноморськими пейзажами
З появою в сім'ї Зіневич-Тігіпко маленької донечки дитячого контенту на сторінці третьої дружини підприємця та політика стало значно більше. Так нещодавно Алла Зіневичопублікувала серію фотографій із трьома синами та донькою від Сергія Тігіпка.
Судячи з пейзажів і написів на пам'ятках, Зіневич відвезла дітей на Ібіцу, Іспанія. Діяч на сімейні кадри не потрапив; справлятися з чотирма дітьми в подорожі Аллі допомагає її мама.
"Прекрасні", - підписала фотографії з родиною Алла Зіневич. У коментарях її підписники розчулюються ідилічними картинками, якими ділиться третя дружина Тігіпка.
Нагадаємо, Алла Зіневич і Сергій Тігіпко виховують чотирьох спільних дітей - синів Сергія (2011), Станіслава (2013), Олександра (2016) і доньку Юліанну (2024).
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Стосунки Алли Зіневич і Сергія Тігіпка
Сергій Тігіпко був вдруге одружений, коли познайомився з Аллою Зіневич. Він жив на дві сім'ї - з Вікторією Лопатецькою політик розлучився, коли Зіневич уже народила від нього трьох синів. Про свої стосунки Зіневич і Тігіпко заявили лише 2021 року - спільним публічним виходом. У лютому 2024 року жінка повідомила, що чекає від чоловіка четверту дитину.
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