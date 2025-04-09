Забрала дітей і маму та виїхала з країни: де зараз третя дружина Тігіпка

Алла Зіневич відвезла малюків за кордон.

https://glavred.net/stars/zabrala-detey-i-mamu-i-vyehala-iz-strany-gde-seychas-tretya-zhena-tigipko-10654481.html Посилання скопійоване

Алла Зіневич новини - третя дружина Сергія Тігіпка показала закордонний відпочинок із сім'єю / колаж: Главред, фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Стисло:

Алла Зіневич влаштувала собі, своїй мамі та дітям закордонний відпочинок

Зараз вони, ймовірно, насолоджуються середземноморськими пейзажами

З появою в сім'ї Зіневич-Тігіпко маленької донечки дитячого контенту на сторінці третьої дружини підприємця та політика стало значно більше. Так нещодавно Алла Зіневичопублікувала серію фотографій із трьома синами та донькою від Сергія Тігіпка.

Судячи з пейзажів і написів на пам'ятках, Зіневич відвезла дітей на Ібіцу, Іспанія. Діяч на сімейні кадри не потрапив; справлятися з чотирма дітьми в подорожі Аллі допомагає її мама.

відео дня

"Прекрасні", - підписала фотографії з родиною Алла Зіневич. У коментарях її підписники розчулюються ідилічними картинками, якими ділиться третя дружина Тігіпка.

Нагадаємо, Алла Зіневич і Сергій Тігіпко виховують чотирьох спільних дітей - синів Сергія (2011), Станіслава (2013), Олександра (2016) і доньку Юліанну (2024).

Алла Зіневич новини - третя дружина Сергія Тігіпка показала закордонний відпочинок із сім'єю / instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Алла Зіневич новини - третя дружина Сергія Тігіпка показала закордонний відпочинок із сім'єю / instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Алла Зіневич новини - третя дружина Сергія Тігіпка показала закордонний відпочинок із сім'єю / instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що Олена Кравець повертається на сцену вперше після відходу зі Студії Квартал-95. Артистка анонсувала нову театральну виставу.

Також стало відомо, що втікач Олег Винник вирішив підзаробити на фанатах після скандальних концертів у Празі, де він виконував пісні українською та російською мовами.

Читайте також:

Стосунки Алли Зіневич і Сергія Тігіпка Сергій Тігіпко був вдруге одружений, коли познайомився з Аллою Зіневич. Він жив на дві сім'ї - з Вікторією Лопатецькою політик розлучився, коли Зіневич уже народила від нього трьох синів. Про свої стосунки Зіневич і Тігіпко заявили лише 2021 року - спільним публічним виходом. У лютому 2024 року жінка повідомила, що чекає від чоловіка четверту дитину.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред