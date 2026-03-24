Віктор Павлик вперше висловився щодо скандалу з Палацом "Україна"

Український артист Віктор Павлик висловився щодо скандалу в Палаці "Україна".

Віктор Павлик підтримав дружину та прокоментував скандал

Легендарний український артист і співак Віктор Павлик, який нещодавно відіграв сольний концерт у Палаці "Україна", висловився з приводу скандалу з організаторами.

Зазначимо, напередодні про те, що сталося, розповіла дружина артиста — Катерина Репяхова. Вона вийшла в сторіз, де заявила, що артисту хотіли колоти препарати, а також зупинити концерт і не давали шанувальникам вручити квіти та танцювати.

За словами Віктора Павлика, під час концерту були створені неприйнятні умови для роботи артиста. "Концерт був зупинений без будь-яких об'єктивних причин. Я почувався добре, перебував у робочій формі, співав впевнено і не мав жодного фізичного дискомфорту, який би міг бути причиною зупинки концерту", - написав музикант.

За словами Павлика, на концерті відбулося публічне приниження, психологічний тиск і неприпустимі висловлювання на адресу дружини артиста.

"Я повністю підтримую свою дружину в її позиції не мовчати про подібні речі. Замовчування вражає вседозволеністю. І якщо ми хочемо змін у професійному середовищі, ми повинні говорити про це відкрито", - написав музикант.

Дружина українського співака Віктора Павлика після концерту артиста у Палаці "Україна" поскаржилася на образливе ставлення з боку організаторів концерту.

Зокрема, Катерина Репяхова повідомила, що людям на концерті не дозволяли танцювати та дарувати квіти. Більше того, вона додала, що організатори наважилися перервати концерт артиста через те, що їм не сподобався спів Павлика. Незважаючи на те, що антракт не був передбачений програмою, виступ зупинили. Організатори не тільки почали ображати Віктора за його спів, але й наполегливо пропонували зробити уколи адреналіну в голосові зв'язки прямо за лаштунками. Такі ін'єкції могли бути небезпечними для співака, який страждає від проблем із серцем.

Зазначимо, що керівництво Палацу "Україна" офіційно вибачилося перед Віктором Павликом та його дружиною за образливу поведінку.

Про особу: Віктор Павлик Віктор Франкович Павлик — відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".

