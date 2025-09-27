Дякую: Галкін відреагував на слова підписниці та показав шикарний новий образ

Коротко:
- Що відповів Галкін підписниці
- Який вона зараз має вигляд
Російський гуморист Максим Галкін, який публічно засуджує терористичне вторгнення РФ в Україну, показався в новому образі та з новою стрижкою, яка йому неймовірно личить.
На своїй сторінці в Instagram, Галкін поділився свіжим фото, де постав без своїх знаменитих кучерів і з красивими прикрасами. До речі, на відео в соціальній мережі він також звернувся до своїх шанувальників, закликаючи їх відвідати концерт у Лімассолі.
Шанувальниці оцінили новий образ комедіанта, а також похвалили його аксесуари.
На що артист також відреагував і відповів своїй підписниці українською мовою.
Борг Максима Галкіна
До московського суду надійшов позов про стягнення понад півмільйона рублів з російського гумориста Максима Галкіна за будинок-замок у селі Грязь.
Розгляд за судовим позовом з АТ "Мосенергозбут" до Галкіна про стягнення заборгованості за спожиту електроенергію, йдеться про майже 4000 доларів. Поки що гуморист ніяк не відреагував на новини.
Раніше Главред повідомляв, що російський гуморист Максим Галкін показав фотографії дітей на честь їхнього 12-річчя. На свіжих знімках двійнята Галкіна і Пугачової позували в стильних вбраннях під час недавньої фотосесії, а на наступних кадрах артист поділився архівними фото, де малюки ще зовсім маленькі.
Тим часом дружині Галкіна, співачці Аллі Пугачовій, продовжують погрожувати позбавленням усіх державних нагород РФ через її відкриту підтримку України. Віталій Бородін заявив про необхідність відібрати у Примадонни звання народної артистки.
Про персону: Максим Галкін
Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.
У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною і дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії заніс Галкіна до списку фізичних осіб - "іноземних агентів".
