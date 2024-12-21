Камалія відповіла на зухвалі звинувачення відомого шоумена у "бездарності"

В'ячеслав Соломка не став обтяжувати себе підбором делікатних виразів.

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Камалія відреагувала на звинувачення Слави Соломки в бездарності / колаж: Главред, фото: facebook.com/kamaliya.zahoor, instagram.com/v_solomka

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В'ячеслав Соломка назвав Камалію "абсолютно бездарною"

Співачка відреагувала на слова ведучого

Український шоумен і актор В'ячеслав Соломка на одному зі столичних світських заходів дав пресі інтерв'ю, в якому, серед іншого, назвав співачку Камалію "абсолютно бездарною". Також він зазначив, що його дратують ті зірки, які мовчать про це і продовжують користуватися її заступництвом.

Заява ведучого швидко розлетілася ЗМІ, і, вочевидь, досягла самої співачки. Щоправда, реакція Камалія здається неоднозначною.

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Співачка не стала опускатися до образ у відповідь. Не стала вона також виправдовуватися і намагатися довести Соломці, що він не правий.

У своєму блозі в Instagram вона опублікувала скріншот новини із заголовком: "Слава Соломка некоректно висловився щодо Камалії". Ймовірно, зірка таким чином вирішила показати, що знає про скандальну заяву шоумена, але вона не зачіпає її так сильно, як могла б.

Камалія відреагувала на звинувачення Слави Соломки в бездарності / instagram.com/kamaliyaofficial

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Хто така Камалія Камалія - українська поп-виконавиця, акторка, модель, автор-виконавець. Заслужена артистка України. За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс". У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" 2008 року. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" - була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".

Хто такий В'ячеслав Соломка? В'ячеслав Соломка - український ведучий, актор театру та кіно. Грав у київському "Молодому театрі" та театрі "Сузір'я". Співпрацював із телеканалами - Новий канал, Україна, Київ. На його рахунку понад 50 ролей і проєктів.

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