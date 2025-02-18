"Як земля носить": головна фанатка Винника "вибачилася" за його російські пісні

Олег Винник на недавньому концерті виконав свої російськомовні хіти.

https://glavred.net/starnews/kak-zemlya-nosit-glavnaya-fanatka-vinnika-izvinilas-za-ego-russkie-pesni-10640717.html Посилання скопійоване

Олег Винник заспівав російською - у співака відповіли на хейт / колаж: Главред, фото: facebook.com/baron.valeriia

Що сталося на концерті Винника:

Співак заспівав дві пісні, "Щастя" і "Не ти", на концерті в Празі

Винника за це захейтили в Мережі

Представниця артиста публічно заступилася за нього

Український співак Олег Винник уперше від початку повномасштабної війни в Україні виступив на публіці. Два концерти відбулися в Празі 14 і 15 лютого 2025 року.

Після цього у ЗМІ почали з'являтися повідомлення про те, що опальний артист порушив свою обіцянку - в інтерв'ю 2023 року (також першому і поки що єдиному з 24 лютого 2022 року) він заявив, що його швидше знудить, ніж він виступить на сцені російською мовою. Однак у Празі прозвучало цілих дві пісні з його російськомовного репертуару: "Счастье" і "Не ты".

відео дня

У зв'язку з цим на Винника обрушилася нова хвиля хейту - раніше його критикували за втечу за кордон на початку повномасштабного вторгнення і зникнення з українського інформаційного простору. Тепер же пісні Олега російською стали каменем спотикання.

Валерія Барон, засновниця офіційного фан-клубу співака та директорка його благодійного фонду, гостро відреагувала на критику Олега Винника. У своєму блозі у Facebook вона підкреслила, що заспівати дві пісні російською мовою артиста дуже просили фанати. До того ж, з її точки зору, у Винника стільки заслуг, що ця слабкість має здаватися незначною, а не роздуватися до масштабів скандалу.

"Боже, яка трагедія! Яка трагедія! Боже! Ай-ай-ай! Як це пережити, прям не знаю! Ви чули? Олег Винник заспівав російською! (1,5 пісні на прохання людей в залі. Під час повністю україномовного двогодинного концерту) А казав, що не буде. Та як його після цього земля носить?! ... Так, артист не дотримав слова. Обіцяв і не витримав прохання публіки. Пробачте йому, ідеальні люди! Пробачте за "Щастя"! Пробачте за Щастя! Пробачте за Людяність, Добро й Любов! Пробачте йому за кількарічну регулярну допомогу військовим і цивільним! Пробачте за рішення віддати всі заощадження його сім’ї на благодійність! Пробачте за створення десятків видатних, розкішних і прекрасних українських пісень! Пробачте йому за підтримку рідного краю й популяризацію України на теренах Європи", - із сарказмом написала Барон.

Хто такий Олег Винник / інфографіка: Главред

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, куди подівся Тамбовський вовк із "Кварталу" - сценарист і актор Валерій Жидков. Євген Кошовий розкрив неприємну правду про колегу.

Також українська співачка Тоня Матвієнко жорстко відповіла на закиди через стосунки з одруженим Арсеном Мірзояном. Вона зазначила, що цей роман у її плани не входив.

Читайте також:

Хто такий Олег Винник? Олег Винник - український співак, композитор і автор пісень. Активну кар'єру розпочав у Німеччині, Австрії та Швейцарії як актор мюзиклів. З 2011 року підкорює українську сцену. Випустив 6 студійних альбомів. У перші дні повномасштабної війни в Україні покинув країну та обірвав зв'язок з шанувальниками. Лише в червні 2023 року Винник дав перше інтерв'ю, в якому зізнався, що таке рішення було продиктовано неназваною хворобою.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред