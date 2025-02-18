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Ольга Сумська зізналася, як на її кар'єру вплинуло життя доньки-мовчунки в РФ

Анна Підгорна
18 лютого 2025, 13:57
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Сумська розповіла, що за її спиною говорять деякі кастинг-директори.
Ольга Сумская, Тоня Паперная
Ольга Сумська розповіла, як Тоня Паперна зараз ламає її кар'єру / колаж: Главред, фото: instagram.com/olgasumska

Короткий зміст:

  • Старша донька Ольги Сумської понад 13 років живе в країні-окупанті
  • Після початку повномасштабної війни Тоня Паперна залишається жити і працювати в РФ
  • Через цю позицію доньки страждає кар'єра Ольги Сумської

Українська акторка Ольга Сумська під час повномасштабної війни опинилася поміж двох вогнів: вона залишається в Україні, активно волонтерить, просуває українську культуру, тоді як її старша донька, акторка Тоня Паперна, залишається в РФ і мовчить про війну в Україні. Така позиція її чада викликає в української громадськості масу запитань до самої Сумської.

Зокрема, мовчазна позиція Паперної та її співпраця з країною-окупантом значно вплинула на кар'єру матері в Україні. Про це сама Сумська розповіла на проєкті "Смачно та Душевно".

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"Нещодавно я спілкувалася з колегою, дуже відомий наш актор, і, я думаю чомусь не так часто сьогодні запрошують в кіно, як раніше. Мені цей актор каже: "Я почув від одного з кастинг-директорів таку фразу, що поки Ольга Сумська не пояснить своє ставлення до цієї ситуації з донькою, поки Ольга Сумська не висловиться з цього приводу, її ніхто не буде запрошувати на кастинг". Просто спонукають. Як я як мати маю ставитись до цієї ганьби, до цих людей, які щось мені пропонують?" - каже акторка.

При цьому Ольга Сумська наголошує, що не виправдовує свою доньку, не підтримує її позицію, і в жодному разі не скаржиться на власне ставлення. "Це дуже-дуже страшна тема для мене як для матері – усвідомлювати це і бути безпорадною. Це як між двох вогнів. Тому що я не можу ні повпливати, ні зарадити, тільки любити. Я ж не виправдовуюсь, Боже борони. Я несу цей хрест. Я не маю права (виправдовуватися - прим. редактора), тому що ті згорьовані долі людські, найтрагічніші у світі сьогодні... Тому що це страхіття триває, і ми не знаємо, що буде далі, і коли і як це закінчиться", - поділилася артистка.

Ольга Сумська
Хто така Ольга Сумська / інфографіка: Главред

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Хто така Ольга Сумська

Ольга Сумська - українська актриса і телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

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