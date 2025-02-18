Лілія Подкопаєва розсекретила, де навчатиметься її донька

Ви дізнаєтеся:
- Куди вступила дочка Подкопаєвої Кароліна
- Яку спеціальність вона вивчатиме
Українська гімнастка, Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва, яка тривалий час живе в США, розкрила майбутній фах своєї доньки та виш, де навчатиметься її донька Кароліна.
На своїй сторінці в Instagram, легендарна українська спортсменка поділилася постом університету, в якому той відзначив і майбутню студентку Кароліну Нагорну.
Молода дівчина навчатиметься в університеті Джорджії на факультеті маркетингу.
"Я неймовірно пишаюся тобою", - звернулася спортсменка до доньки.
У Лілії Подкопаєвої дружна та щаслива родина. Нещодавно, вона також відзначала і свого сина, який нещодавно закінчив школу. Вона тоді додала, що дуже пишається ним.
Вона часто робить пости у своїх соціальних мережах, відзначаючи дітей. Навіть через екран відчувається, що вона любляча мама, яка дійсно серйозно ставиться до виховання й освіти дітей.
Донька Подкопаєвої Кароліна виросла справжньою красунею і маминою гордістю.
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Нагадаємо, раніше Главред повідомляв, що Лілія Подкопаєва поділилася романтичними фото зі своїм чоловіком-бізнесменом. Привід виявився значущим - коханий чоловік екс-чемпіонки, бізнесмен Ігор Дубинський відсвяткував свій день народження.
Також українська спортсменка Лілія Подкопаєва зворушливо привітала свою 16-річну доньку з Днем народження. Як написала вона на своїй сторінці в Instagram, 16 років тому "світ змінився".
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Хто така Лілія Подкопаєва?
Лілія Подкопаєва - українська гімнастка, заслужений майстер спорту України (1994), суддя міжнародної категорії. Володарка Кубка Європи (1995), 45 золотих, 21 срібної та 14 бронзових медалей. Абсолютна чемпіонка світу зі спортивної гімнастики (1995), чемпіонка Європи (1996), Олімпійська чемпіонка Ігор в Атланті (1996), повідомляє Вікіпедія.
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