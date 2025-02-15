Як з гуся вода: Сєдокова дала фальшивий концерт у Казахстані на 14 лютого

Ви дізнаєтеся:
- Як поводилася Сєдокова під час концерту
- Як вона заспівала
Російська співачка-зрадниця Анна Сєдокова, яка може понести покарання за самогубство її колишнього чоловіка Яніса Тімми, дала концерт у чудовому настрої.
Як написала вона на своїй сторінці в Instagram, її концерт відбувся в Казахстані. На ньому Сєдокова виглядала у відмінному настрої. Вона була щаслива відіграти концерт, про що і заявила на сторінці соцмережі.
Вона також повідомила про те, що її концерт пройшов чудово і навіть подякувала глядачам за якусь любов. До слова, Сєдокова ледь влучала в ноти.
На тому відео, яке вона поширила, її голос звучить глухо, а сама мелодія майже невпізнанна через те, що Сєдокова відчайдушно фальшивила.
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Раніше Главред розповідав, що восени 2024 року, після 4 років в офіційному шлюбі, Анна Сєдокова подала на розлучення з покійним баскетболістом. Їхній шлюб офіційно завершився за тиждень до самогубства Яніса Тімми.
Також стало відомо, що Анна Сєдокова потрапила до лікарні з нервовим зривом після того, як дізналася про смерть колишнього коханого. Співачка показала, як лежить у сльозах під крапельницями.
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Хто така Анна Сєдокова
Анна Сєдокова - українська поп-співачка. Здобула популярність 2000 року, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Вона потрапила у "ВІА Гру" 2002 року після рішення продюсерів розширити склад до тріо. Покинувши групу 2004 року, Сєдокова почала сольну кар'єру. Вона була одружена тричі і має трьох дітей від різних чоловіків.
Сєдокова зрадницьки мовчить про війну в Україні, а також продовжує будувати свою кар'єру в терористичній Росії.
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