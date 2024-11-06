Перший незручний момент президента: Меланія відмовилася цілувати Трампа на публіці

У Мережі ставлять під сумнів щирість почуттів першої леді США до її чоловіка.

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Дональд Трамп новини - незграбний поцілунок Дональда і Меланії Трамп обговорюють у Мережі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Скриншот

Коротко:

Трамп виголосив переможну промову, в якій оголосив себе 47-им президентом США

Він подякував Меланії Трамп, своїй першій леді, за підтримку і спробував поцілувати її

Незграбний поцілунок обговорюють у Мережі

Політик, бізнесмен і 45-ий президент США Дональд Трамп після підрахунку голосів виступив із переможною промовою перед своїми виборцями у Флориді. Він оголосив себе 47-им президентом США.

Серед заяв та обіцянок Трамп приділив увагу і своїй дружині Меланії. "Я також хочу подякувати моїй прекрасній дружині Меланії, першій леді, книга якої стала бестселером номер один у країні (мемуари Меланії Трамп, випущені в жовтні 2024 року - прим. редактора). Ви можете в це повірити? Вона дуже багато працює, щоб допомогти людям. Тож я просто хотів подякувати їй", - сказав він.

відео дня

Після цього Трамп попрямував до своєї першої леді, яка стояла з ним поруч на сцені. Багато хто відзначив, що поведінка між подружжям була дуже скутою, обійми - незграбними, а Меланія замість губ підставила чоловікові щоку з натягнутою посмішкою. Ці кадри потрапили на відео, яке вже отримало безліч репостів у соціальних мережах.

Так у Х користувачі знову звернулися до конспірологічної теорії про те, що Трампи насправді лише розігрують любляче подружжя на публіці, адже Меланія навіть у вечір тріумфу Дональда не згодна підпускати його до себе.

Дивіться відео незграбного поцілунку Дональда і Меланії Трамп під час переможної промови:

"Перспективи похмурі. Мало втіхи в тому, що його власна дружина не любить його по-справжньому. Вона цілує його, як незнайомця на званій вечері. Вона дозволяє йому торкатися до себе тільки тому, що він рекламує її книгу", - пише користувач ChudsOfTikTok.

Дональд Трамп новини - незграбний поцілунок Дональда і Меланії Трамп обговорюють у Мережі / Скриншот Х

"Меланія ненавидить свого чоловіка, мені здається. Цей поцілунок був дуже незграбним. Цирк якийсь", - пише mind_yo_bizns.

"Трамп намагається поцілувати Меланію. Вона підставляє йому щоку", - зазначив Jeff Sharlet.

"Між Дональдом і Меланією немає ніякої хімії. Цей поцілунок виглядає занадто натягнутим", - пише Tee.

"Вони неприродні один з одним. Обійми виглядають незграбно і фальшиво. Вони зіткнулися руками. Якби вони були сімейною парою стільки часу, скільки вони одружені, обійми не були б такими незграбними. Цікаво, якою є реальна історія", - підмітив usedtolovemycity.

"Меланія лютує від того, що їй доводиться знову бути на очах у публіки з чоловіком, якого вона зневажає", - entheopapi.

"Меланія не може навіть стояти поруч зі своїм чоловіком. Я впевнена, що вона голосувала за Гарріс", - TanCB.

Хто така Меланія Трамп? Меланія Трамп - словенсько-американська колишня модель; перша леді США з 2017 до 2021 року, і з 2025 року як дружина Дональда Трампа, 45-го і 47-го президента США. Вона стала першою натуралізованою громадянкою, яка стала першою леді, другою першою леді іноземного походження після Луїзи Адамс, і другою першою леді-католичкою після Жаклін Кеннеді, повідомляє Вікіпедія.

Дональд Трамп - останні новини:

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський привітав Трампа з фактичною перемогою на президентських виборах у США. За словами українського лідера, Київ очікує від нового глави Білого дому сильних рішень і зміцнення україно-американського стратегічного партнерства.

Як повідомляв Главред, під час виступу перед прихильниками у Флориді Трамп заявив про свою перемогу. За його словами, тепер він став і 45-м, і 47-м президентом Сполучених Штатів і пообіцяв, що його нове президентство стане золотим століттям для всієї Америки.

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