"Не поставила на місце": Матвієнко розповіла про чоловіка, від якого народила у 17

Співачка розповіла про свій непростий шлюб.

Тоня Матвієнко — перший чоловік / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тоня Матвієнко

Відома українська співачка Тоня Матвієнко відверто розповіла про складний шлюб, у який вона вступила ще зовсім юною. В інтерв'ю Аліні Доротюк артистка зізналася, що терпіла знущання з боку колишнього чоловіка, від якого народила в 17 років.

За словами зірки, рішення народжувати, незважаючи на юний вік, вона прийняла свідомо. Тоня завагітніла в 16 років і тимчасово відклала свою мрію стати співачкою, хоча дуже хотіла бути на сцені. Матвієнко зазначила, що колишній чоловік був проти її кар'єри і наполягав, щоб дівчина займалася виключно домом і дитиною.

"Я завжди хотіла співати. Я вчилася в музичній школі, була піаністкою, співала в хорі. Але я вибрала бути мамою. І мій перший чоловік був проти, щоб я співала. Він хотів мати дружину, яка сидить вдома з дитиною", — заявила виконавиця.

Згодом стосунки з чоловіком тільки погіршувалися. Тоня зізналася, що в їхньому шлюбі не було фізичного насильства, але був присутній психологічний тиск. Зірка зазначила, що через дуже молодий вік не могла проявити твердість у стосунках.

"У мене був такий чоловік, що тільки його слово було вагомим. Думаю, що я тоді була дуже молода і вчасно не поставила його на місце, не показала свій характер. Я відчувала себе винною і соромилася, що я така молода мама, хотіла, щоб все було без скандалів", — розповіла Матвієнко.

Тоня розлучилася з першим чоловіком через десять років спільного життя. Причиною стало зникнення почуттів — співачка зізналася, що більше не відчувала радості від його присутності.

"Я його не люблю. Для мене кохання — це важливо. Я повинна кохати чоловіка, радіти, коли прокидаюся і лягаю з ним спати. Розлюбила", — вважає знаменитість.

Про особу: Тоня Матвієнко Тоня Матвієнко (Антоніна Петрівна Гончар) — українська співачка, Заслужена артистка України (2021). Молодша дочка співачки Ніни Матвієнко. Посіла друге місце в першому сезоні проєкту "Голос країни". Відома своїм оригінальним тембром голосу.

