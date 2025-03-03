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Євробачення-2025: у прогнозах букмекерів для України додалося оптимізму

Анна Підгорна
3 березня 2025, 22:28
42
Ziferblat повільно, але впевнено піднімається в "турнірній" таблиці.
Євробачення-2025
Євробачення-2025 переможці - рейтинг від букмекерів / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/ziferblat_band

Коротко:

  • Україна зміцнила свої позиції в рейтингу потенційних переможців Євробачення-2025
  • За тиждень Ziferblat піднялися на кілька пунктів

Два місяці залишилося до Євробачення-2025 і шість країн-учасниць все ще не представили своїх конкурсантів. Проте єврофани вже бачать повнішу картину майбутнього конкурсу.

А в українських шанувальників Євробачення з'явився привід для радості: гурт Ziferblat піднявся в рейтингу потенційних переможців від букмекерів ще вище - на цілих два пункти. Зараз конкурсанти від України посідають 11 місце.

відео дня

Лише за місяць наш "Птах молитви" (назва конкурсної пісні Ziferblat - прим. редактора) злетів майже до топ-10. Наразі головними конкурентами України на Євробаченні є Бельгія, Португалія та Ізраїль.

Бельгія бере участь у Євробаченні з 1956 року, але має на рахунку лише одну перемогу - у 1986. Двічі країна отримувала нуль балів (1962, 1965).

Євробачення-2025
Євробачення-2025 переможці - рейтинг від букмекерів / eurovisionworld.com

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Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що між суддями Нацвідбору на Євробачення-2025 сталася перепалка під час обговорення виступу одного з конкурсантів.

Також стало відомо, в якому півфіналі виступить Україна на Євробаченні-2025 у Базелі, Швейцарія, і які країни складуть їй конкуренцію в конкурсний день.

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Євробачення-2025

Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

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