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Євробачення-2025: конкурсант з Італії відмовився від участі

Анна Підгорна
23 лютого 2025, 23:48
54
Про своє рішення Olly повідомив через тиждень після національного відбору.
Євробачення, Olly
Євробачення-2025 - Olly відмовився їхати на конкурс від Італії / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision, instagram.com/olly_nclusive

Читайте більше:

  • Чому переможець італійського нацвідбору відмовився від участі в Євробаченні-2025
  • Хто тепер представить Італію на конкурсі

У ніч на 16 лютого під час музичного фестивалю Sanremo Італія з 29 конкурсантів обрала музиканта Olly, який мав представити країну на Євробаченні-2025 піснею "Balorda Nostalgia". Через тиждень після відбору Оллі зробив публічну заяву, в якій відмовився від участі в музичному конкурсі.

У своєму блозі в Instagram він розповів, що йому довелося обирати між поїздкою в Базель на Євробачення і сольним концертним туром - їхні дати збігалися. Співак зробив вибір на користь другого.

"Я не думаю, що ви засмутитеся, якщо я перенесу концерти заради Євробачення, але я твердо переконаний, що мені потрібно розібратися у всьому, що зі мною відбувається, перш ніж дивитися в майбутнє, щоб продовжити мої улюблені живі концерти, про які я завжди говорю з нескінченною гордістю. Тому я вирішив відмовитися від можливості взяти участь у конкурсі Євробачення, розуміючи, що це одна з тих речей, які трапляються з тобою, можливо, тільки раз у житті. Я дякую тим, хто голосував за мене і дав мені шанс отримати цей привілей: я сподіваюся, що скоро побачу вас на одному зі своїх концертів, щоб відплатити вам за всю ту любов, яку я отримую цими днями. Я бажаю удачі тому, хто займе моє місце: музика в Італії сповнена яскравих артистів", - написав Оллі.

Слухайте пісню Olly - Balorda Nostalgia, з якою артист міг поїхати на Євробачення-2025:

Утім, відмова Olly від участі на Євробаченні-2025 не означає, що Італія вибуває з конкурсу. Як повідомляється на офіційному сайті Євробачення, італійський Суспільний мовник уже оголосив ім'я нового конкурсанта. Ним став Лучіо Корсі (Lucio Corsi) з піснею "Volevo Essere Un Duro" ("Я хотів стати крутим хлопцем"). У фіналі італійського відбору Корсі був на другому місці, поступившись переможцю Оллі всього 0.4%.

Дивіться відео нового учасника Євробачення-2025 від Італії Lucio Corsi - Volevo essere un duro:

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Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що між суддями Нацвідбору на Євробачення-2025 сталася перепалка під час обговорення виступу одного з конкурсантів.

Також стало відомо, в якому півфіналі виступить Україна на Євробаченні-2025 у Базелі, Швейцарія, і які країни складуть їй конкуренцію в конкурсний день.

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Євробачення-2025

Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

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