Переможці Нацвідбору на Євробачення-2025 виявилися зірками реклами 2000-х

Коротко:
- Брати Лещинські у двохтисячних знялися в рекламі соусів відомої фірми
- Зараз відео набрало популярності через перемогу артистів на Національному відборі на Євробачення-2025
У травні на Євробачення-2025 від України поїде гурт Ziferblat, засновниками та незмінними учасниками якого є брати Валентин і Даниїл Лещинські. Вважається, що велику популярність колектив здобув завдяки участі в шоу "Х-фактор" та Національних відборах.
Однак відео, яке стрімко розійшлося Мережею останнім часом, довело - брати Лещинські стали зірками телебачення ще у двохтисячних. Коли вони були маленькими, вони взяли участь у зйомках реклами соусів Чумак.
Рекламний ролик, який зробив братів Лещинських зірками в дитинстві, Валентин викладав у своєму блозі ще 2021 року. Однак "завірусився" він лише після перемоги Ziferblat на Національному відборі на Євробачення-2025.
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