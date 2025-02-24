Євробачення-2025: Україна рвонула вперед у новому рейтингу букмекерів

Коротко:
- Україна піднялася в рейтингу потенційних лідерів на 5 пунктів
- Букмекери ввели в топ-5 нову країну, яка потіснила Ізраїль
Із 37 країн-учасниць Євробачення-2025 лише 11 ще не представили своїх конкурсантів. Двоє з них, Швеція та Португалія, входять до топ-5 потенційних переможців музичного змагання за версією букмекерів.
Що ж до місця України в цьому рейтингу, то за тиждень наші конкурсанти, гурт Ziferblat, досягли помітного прогресу, який вселяє в українських єврофанів великі надії. Так, за останні сім днів ми піднялися у списку аж на п'ять пунктів - з 18-го на 13-те місце.
Тепер нашими головними конкурентами вважаються Бельгія, Австрія, Чехія, Нідерланди та Італія. У топ-5 у свою чергу увірвалася Португалія - витіснила одного з головних лідерів останніх кількох тижнів Ізраїль.
Португалії належить один з антирекордів Євробачення, як країна з найтривалішим періодом невдач на конкурсі: на перемогу їй довелося чекати аж 53 роки - уперше Португалія потрапила на Євробачення в 1964 році, а першу (і поки єдину) перемогу здобула лише в 2017-му (до цього найкращим результатом країни було 6 місце в 1996 році). За всю історію участі в конкурсі Португалія чотири рази опинялася на останньому місці, з них два (1964, 1997) з нульовим результатом.
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Євробачення-2025 - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що між суддями Нацвідбору на Євробачення-2025 сталася перепалка під час обговорення виступу одного з конкурсантів.
Також стало відомо, в якому півфіналі виступить Україна на Євробаченні-2025 у Базелі, Швейцарія, і які країни складуть їй конкуренцію в конкурсний день.
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Євробачення-2025
Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.
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