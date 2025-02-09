Євробачення 2025: які ставки букмекерів для України та хто її головний конкурент

Коротко:
- Гурт Ziferblat переміг в українському Нацвідборі
- Яке місце пророкують гурту букмекери на Євробаченні 2025
Учора, 8 лютого, в Україні відбувся фінал Нацвідбору на Євробачення 2025. Переможцем став гурт Ziferblat, якому глядачі віддали найбільшу кількість балів - 10, а ось фаворитом журі був співак Khayat.
Згідно з даними сайту Eurovision World, виявилося, перемога Ziferblat у Нацвідборі з піснею Bird of Pray жодним чином не позначилася на ставках букмекерів, Україна, як і раніше, посідає п'яте місце.
Лідерами залишаються Швеція, Ізраїль і Бельгія, а четверте місце посідає Франція, хоча минулого тижня на цьому місці була Італія.
Зазначимо, букмекери прогнозують Швеції 11% ймовірності перемоги, Ізраїлю - 9%, Бельгії - 7%, Франції - 6%, а ось Україні - 5%, але ситуація може змінитися в будь-яку хвилину.
Євробачення 2025 - останні новини за темою
Зазначимо, як повідомляв Главред, із 10 фіналістів Нацвідбору 2025 найкращого шляхом голосування обирали зоряне журі: Джамала, Катерина Павленко та Сергій Танчинець, і глядачі. Аутсайдером і журі, і глядачі визначили Влада Шерифа - по 1 балу.
А також Сергій Танчинець, який перебував у суддях Нацвідбору на Євробачення 2025, заявив, щогурт "ДК Енергетик" не має багато шансів на перемогу.
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Євробачення-2025
Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс пройде в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.
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