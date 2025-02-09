Євробачення 2025: які ставки букмекерів для України та хто її головний конкурент

Ситуація поки що ніяк не змінилася.

https://glavred.net/stars/evrovidenie-2025-kakie-stavki-bukmekerov-dlya-ukrainy-i-kto-ee-glavnyy-konkurent-10638047.html Посилання скопійоване

Гурт Ziferblat - прогноз букмекерів / колаж: Главред, фото: instagram.com, Євробачення Україна, Ziferblat

Коротко:

Гурт Ziferblat переміг в українському Нацвідборі

Яке місце пророкують гурту букмекери на Євробаченні 2025

Учора, 8 лютого, в Україні відбувся фінал Нацвідбору на Євробачення 2025. Переможцем став гурт Ziferblat, якому глядачі віддали найбільшу кількість балів - 10, а ось фаворитом журі був співак Khayat.

Згідно з даними сайту Eurovision World, виявилося, перемога Ziferblat у Нацвідборі з піснею Bird of Pray жодним чином не позначилася на ставках букмекерів, Україна, як і раніше, посідає п'яте місце.

відео дня

Лідерами залишаються Швеція, Ізраїль і Бельгія, а четверте місце посідає Франція, хоча минулого тижня на цьому місці була Італія.

Зазначимо, букмекери прогнозують Швеції 11% ймовірності перемоги, Ізраїлю - 9%, Бельгії - 7%, Франції - 6%, а ось Україні - 5%, але ситуація може змінитися в будь-яку хвилину.

Євробачення-2025 прогноз букмекерів / фото: скрін eurovisionworld.com

Євробачення 2025 - останні новини за темою

Зазначимо, як повідомляв Главред, із 10 фіналістів Нацвідбору 2025 найкращого шляхом голосування обирали зоряне журі: Джамала, Катерина Павленко та Сергій Танчинець, і глядачі. Аутсайдером і журі, і глядачі визначили Влада Шерифа - по 1 балу.

А також Сергій Танчинець, який перебував у суддях Нацвідбору на Євробачення 2025, заявив, щогурт "ДК Енергетик" не має багато шансів на перемогу.

Вас може зацікавити:

Євробачення-2025 Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс пройде в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред