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Чому Андрія Данилка насправді не було в журі Нацвідбору на Євробачення: яка причина

Юлія Закрепа
9 лютого 2025, 11:05оновлено 9 лютого, 11:56
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Організатори Євробачення не можуть гарантувати, що той чи інший експерт потрапить у суддівське крісло.
Чому Андрія Данилка насправді не було в журі Нацвідбору на Євробачення: яка причина
Чому Данилка не було в журі Нацвідбору / колаж: Главред, фото: instagram.v_serduchka

Коротко про головне:

  • Як відбувається процес відбору журі Євробачення 2025
  • Чому Данилка не було серед журі

Голова делегації від України на Євробаченні Оксана Скибінська розповіла, чому Андрій Данилко, який кілька років був суддею на Національних відборах, не взяв участі у конкурсі у 2025 році.

Скибінська повідомила, що Андрію Данилку пропонували взяти участь в опитуванні, де обирали членів журі, передає M1 music.

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Вона також роз'яснила, як відбувається процес відбору журі. Завдання команди Нацвідбору - сформувати перелік музичних експертів, продюсерів, артистів та запропонувати їм можливість взяти участь в опитуванні.

Організатори не можуть гарантувати, що той чи інший музичний експерт потрапить у суддівське крісло, адже голосування проходить у Дії. Вони лише пропонують, а артист чи експерт повинен ухвалити рішення.

Андрій Данилко
Що відомо про Андрія Данилко / Інфографіка: Главред

"Ми зверталися до Андрія Данилка, пропонували йому взяти участь у цьому опитуванні - претендувати на місце в журі. Він не погодився. Позитивної відповіді ми не отримали", - пояснила Оксана Скибінська.

Євробачення 2025 - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що стало відомо, як голосувало журі та глядачі на Національному відборі на Євробачення-2025. Фаворитом глядачів виявився гурт Ziferblat, журі обрало Khayat - 10 балів. Аутсайдером і журі, і глядачі визначили Влада Шерифа - по 1 балу.

Що відомо про гурт Ziferblat, який переміг у Нацвідборі на Євробачення 2025. Як відомо з відкритих джерел, гурт створили брати Данило та Валентин Лещинські ще 2015 року. Також був і третій учасник - Женя Шевченко, але його замінив барабанщик Федір Ходаков.

Між суддями Нацвідбору на Євробачення 2025 сталася перепалка. Український співак Сергій Танчинець заявив, що гурт "ДК Енергетик" не має багато шансів на перемогу. Але співачка Джамала, яка також судить фіналістів Нацвідбору, посперечалася з Танчинцем.

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