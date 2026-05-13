Путін постав перед серйозним вибором: які три сценарії може розглянути Кремль

Для утримання рейтингів Путін може вдатися до кадрових чисток, масштабних соціальних рішень або гучного зовнішньополітичного кроку, вказав експерт.

Перед яким серйозним вибором постав Путін - Морозов назвав 3 сценарії для Кремля

Про що йдеться у матеріалі:

Відставка голови ФСБ може стати способом підняти рейтинг диктатора

Путіну потрібен нетривіальний крок у соціалці для втримання влади

Кремль потребує гучного зовнішнього успіху для імітації сили

Падіння рейтингів і зростання внутрішньої напруги в Росії змушують російськогто диктатора та воєнного злочинця Волродимира Путіна шукати нові способи втримати контроль над ситуацією. Про те, які три варіанти є у Путіна розповів в інтерв'ю Главреду політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов.

За словами Морозова, у Путіна залишаються три можливі сценарії дій. Перший — різка та показова відставка директора ФСБ, що могло б виглядати як масштабна реорганізація головної силової структури країни, яка дедалі більше викликає страх усередині Росії. Він припустив, що це може нагадувати зміни, які раніше провели в Міністерстві оборони.

"Це, безсумнівно, підніме його рейтинг. Тобто поверне його до колишніх показників. Населення відразу скаже: "А, ну ось чудово, ось вони винні, а ми живемо далі. Дякуємо Путіну"", - вказав він.

Другим варіантом Морозов назвав спробу перерозподілу коштів на користь населення. За його словами, подібна практика раніше давала ефект, однак нині для цього потрібні значні ресурси, яких бюджет не має. Він також звернув увагу на посилення нерівності, коли родини учасників війни отримують великі виплати, але ця система поступово працює все менш ефективно.

"Путіну потрібно зробити якийсь нетривіальний крок у соціальній політиці. Просто підписати указ про підвищення материнського капіталу недостатньо, щоб рейтинг пішов вгору. Так уже сталося: він підписав такий указ, але нічого не сталося. Тут мова йде про велику суму. Її можна якось винахідливо отримати для того, щоб витратити. Видно, що нафтові доходи цієї суми не дають, і уряд публічно це визнає", - додав він.

Третім можливим кроком Морозов вважає не відкриття нового фронту, а досягнення помітного зовнішньополітичного успіху. Водночас він наголосив, що останнім часом Кремль зазнає переважно невдач. На його думку, Путіну потрібен резонансний крок на кшталт російської операції в Сирії, яка свого часу суттєво підвищила його рейтинг. Однак, як зазначив Морозов, нове військове вторгнення, наприклад проти Фінляндії, навпаки могло б викликати страх у населення, а не підтримку.

"Це стосується не тільки Європи. В Америці, наприклад, Венесуела "згоріла" завдяки Трампу. Куба перебуває на межі падіння тиску, і Путін нічого не може зробити, крім як послати туди якийсь танкер і делегацію. Така ж ситуація в Африці, де африканський корпус Путіна, яким дуже пишалися як ефективним інструментом, зараз тіснять, у нього проблеми. Результату немає. Тож в одному з цих трьох напрямків у Путіна є слабкі можливості щось продемонструвати", - резюмував він.

Як раніше повідомляв Главред, на Ставці обговорили крах економіки РФ та посилення санкційного тиску, який уже призводить до помітних втрат російського експорту та погіршення ключових показників. Володимир Зеленський заявив, що українські далекобійні санкції працюють, а Україна продовжить тиск на державу-агресора. Саме економічне виснаження Росії співрозмовники Главреда називають одним із факторів, що підштовхує Кремль до пошуку нових способів утримання влади.

Нагадаємо, Україна знищила майже половину експортних потужностей РФ, через що в Кремлі вже обговорюють можливу заборону експорту бензину та ризики дефіциту на внутрішньому ринку, а західні аналітики попереджають про серйозний удар по нафтових доходах Москви. У Росії також фіксують зупинку близько 40% нафтових експортних потужностей.

Зазначимо, росіян чекають продукти за талонами, якщо економічна ситуація в РФ продовжить погіршуватися такими темпами, про що попереджав економіст Андрій Новак. У деяких регіонах уже обговорюють продовольчі картки для пенсіонерів, а різке подорожчання базових продуктів дедалі сильніше б’є навіть по мешканцях Москви та Санкт-Петербурга.

Про персону: Олександр Морозов Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії. У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

