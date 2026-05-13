Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Путін постав перед серйозним вибором: які три сценарії може розглянути Кремль

Юрій Берендій
13 травня 2026, 21:35
google news Підпишіться
на нас в Google
Для утримання рейтингів Путін може вдатися до кадрових чисток, масштабних соціальних рішень або гучного зовнішньополітичного кроку, вказав експерт.
Путін постав перед серйозним вибором: які три сценарії може розглянути Кремль
Перед яким серйозним вибором постав Путін - Морозов назвав 3 сценарії для Кремля / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Відставка голови ФСБ може стати способом підняти рейтинг диктатора
  • Путіну потрібен нетривіальний крок у соціалці для втримання влади
  • Кремль потребує гучного зовнішнього успіху для імітації сили

Падіння рейтингів і зростання внутрішньої напруги в Росії змушують російськогто диктатора та воєнного злочинця Волродимира Путіна шукати нові способи втримати контроль над ситуацією. Про те, які три варіанти є у Путіна розповів в інтерв'ю Главреду політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов.

За словами Морозова, у Путіна залишаються три можливі сценарії дій. Перший — різка та показова відставка директора ФСБ, що могло б виглядати як масштабна реорганізація головної силової структури країни, яка дедалі більше викликає страх усередині Росії. Він припустив, що це може нагадувати зміни, які раніше провели в Міністерстві оборони.

відео дня

"Це, безсумнівно, підніме його рейтинг. Тобто поверне його до колишніх показників. Населення відразу скаже: "А, ну ось чудово, ось вони винні, а ми живемо далі. Дякуємо Путіну"", - вказав він.

Другим варіантом Морозов назвав спробу перерозподілу коштів на користь населення. За його словами, подібна практика раніше давала ефект, однак нині для цього потрібні значні ресурси, яких бюджет не має. Він також звернув увагу на посилення нерівності, коли родини учасників війни отримують великі виплати, але ця система поступово працює все менш ефективно.

"Путіну потрібно зробити якийсь нетривіальний крок у соціальній політиці. Просто підписати указ про підвищення материнського капіталу недостатньо, щоб рейтинг пішов вгору. Так уже сталося: він підписав такий указ, але нічого не сталося. Тут мова йде про велику суму. Її можна якось винахідливо отримати для того, щоб витратити. Видно, що нафтові доходи цієї суми не дають, і уряд публічно це визнає", - додав він.

Дивіться відео інтерв'ю Олександра Морозова Главреду:

Третім можливим кроком Морозов вважає не відкриття нового фронту, а досягнення помітного зовнішньополітичного успіху. Водночас він наголосив, що останнім часом Кремль зазнає переважно невдач. На його думку, Путіну потрібен резонансний крок на кшталт російської операції в Сирії, яка свого часу суттєво підвищила його рейтинг. Однак, як зазначив Морозов, нове військове вторгнення, наприклад проти Фінляндії, навпаки могло б викликати страх у населення, а не підтримку.

"Це стосується не тільки Європи. В Америці, наприклад, Венесуела "згоріла" завдяки Трампу. Куба перебуває на межі падіння тиску, і Путін нічого не може зробити, крім як послати туди якийсь танкер і делегацію. Така ж ситуація в Африці, де африканський корпус Путіна, яким дуже пишалися як ефективним інструментом, зараз тіснять, у нього проблеми. Результату немає. Тож в одному з цих трьох напрямків у Путіна є слабкі можливості щось продемонструвати", - резюмував він.

Венесуела
Венесуела / Інфографіка: Главред

Економіка Росії - останні новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, на Ставці обговорили крах економіки РФ та посилення санкційного тиску, який уже призводить до помітних втрат російського експорту та погіршення ключових показників. Володимир Зеленський заявив, що українські далекобійні санкції працюють, а Україна продовжить тиск на державу-агресора. Саме економічне виснаження Росії співрозмовники Главреда називають одним із факторів, що підштовхує Кремль до пошуку нових способів утримання влади.

Нагадаємо, Україна знищила майже половину експортних потужностей РФ, через що в Кремлі вже обговорюють можливу заборону експорту бензину та ризики дефіциту на внутрішньому ринку, а західні аналітики попереджають про серйозний удар по нафтових доходах Москви. У Росії також фіксують зупинку близько 40% нафтових експортних потужностей.

Зазначимо, росіян чекають продукти за талонами, якщо економічна ситуація в РФ продовжить погіршуватися такими темпами, про що попереджав економіст Андрій Новак. У деяких регіонах уже обговорюють продовольчі картки для пенсіонерів, а різке подорожчання базових продуктів дедалі сильніше б’є навіть по мешканцях Москви та Санкт-Петербурга.

Інші новини:

Про персону: Олександр Морозов

Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії.

У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Росії Олександр Морозов
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Буде +3 і литимуть грозові дощі: синоптики здивували прогнозом

Буде +3 і литимуть грозові дощі: синоптики здивували прогнозом

23:48Синоптик
РФ підняла у повітря літаки: коли полетять крилаті ракети

РФ підняла у повітря літаки: коли полетять крилаті ракети

21:49Війна
Здійснено запуск перших ракет по Україні - Зеленський попередив про загрозу

Здійснено запуск перших ракет по Україні - Зеленський попередив про загрозу

21:42Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 13 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 13 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра, 14 травня: Мавпам — зізнання, Собакам — кокетство

Китайський гороскоп на завтра, 14 травня: Мавпам — зізнання, Собакам — кокетство

У Москві загорівся Кремль, вогонь охопив тисячі квадратних метрів: що відомо

У Москві загорівся Кремль, вогонь охопив тисячі квадратних метрів: що відомо

Гороскоп на завтра, 14 травня: Левам - хвилювання, Рибам - образа

Гороскоп на завтра, 14 травня: Левам - хвилювання, Рибам - образа

Три знаки зодіаку відчують величезну радість: 13 травня починається світлий період

Три знаки зодіаку відчують величезну радість: 13 травня починається світлий період

Останні новини

23:57

Путін втрачає керованість ситуацією: як Кремль заганяє себе в глухий кут

23:48

Буде +3 і литимуть грозові дощі: синоптики здивували прогнозом

23:21

Багато хто робить це біля банкомата: помилка, яка грає на руку шахраям

22:08

Головна помилка травня: садівник розкрив, що приваблює морквяну муху на грядкуВідео

21:49

РФ підняла у повітря літаки: коли полетять крилаті ракети

Путін ризикує опинитися в глухому куті через 8-12 місяців – МорозовПутін ризикує опинитися в глухому куті через 8-12 місяців – Морозов
21:42

Здійснено запуск перших ракет по Україні - Зеленський попередив про загрозу

21:35

Путін постав перед серйозним вибором: які три сценарії може розглянути КремльВідео

21:32

Як охолодити кімнату без кондиціонера: ефективні бюджетні лайфхаки

20:49

Дипломатичний тупик під акомпанемент ракет: чи справді Путін готовий до миру

Реклама
20:32

Буде ще кілька хвиль атак: "Флеш" - про те, коли закінчиться обстріл

20:17

Чим кропити дерева після цвітіння: захист персика та абрикоса в травні

20:01

Гальмують усюди: дівчина перетворила стару швидку на будинок на колесах

19:46

"Заряджена" лунка для огірків: домашній коктейль для міцного вкоріненняВідео

19:29

Смачні як бабусині: лінивий рецепт горішків зі згущеним молоком за 25 хвилин

19:28

Ритуали пілотів: навіщо військові льотчики палять порожні труни та піаніно

19:15

Російські МіГ-31К запустили ракети "Кинджал" по Україні: де прогриміли вибухи

19:10

Росія хоче диктувати нові умови: Невзлін про плани КремляПогляд

19:07

Власники роблять фатальну помилку: чому кіт б'ється задніми лапами, коли кусаєВідео

18:52

Кошеня знайшли вкритим дивною масою: рятувальники були приголомшеніВідео

18:39

Козеня вирішило поборотися з котом: очевидець був вражений тим, чим все закінчилось

Реклама
18:35

Найвірніші друзі за гороскопом: хто вміє зберігати таємниці

18:33

Боролися за кінцівку: що відомо стан немовляти після удару по Кривому Рогу

18:22

Найближчим часом можуть полетіти ракети: Зеленський попередив про нову атакуФото

18:08

Дрони РФ понад 7 годин тероризували Житомирщину: що відомо про наслідки атаки

18:06

Вечірка на 15 днів: зірка влаштувала розкішний дівич-вечір за чужий рахунокВідео

17:49

Містика чи психологія: чому вдома постійно губляться речі

17:44

"Чесна мобілізація" закликала правоохоронців перевірити "бронь" відомих блогерів, активістів та селебріті

17:39

Як батькам називати один одного при дітях: у мережі розгорілася суперечка

17:31

Варити в оболонці чи без: виробники сосисок поставили крапку в багаторічній дискусії

17:31

У якій воді варити гречку - холодній чи гарячій: більшість помиляється роками

17:17

Почались відключення світла: РФ масовано вдарила по заходу України, ситуація в областяхФото

17:16

Все різко полетіло вниз: новий курс валют на 14 травня

17:00

Більше не для фізкультури: як носити спортивний костюм в 2026 роціВідео

16:56

Дешево і назавжди: як позбутися хруща та його личинок

16:55

Що не можна садити біля болгарського перцю: названо неочевидного сусіда-ворога

16:52

Росія модернізує Ту-160 для ударів по Україні: яка небезпека та що приховує Кремль

16:47

Подружжя знайшло схованку із золотом на кухні: у скільки оцінили скарб

16:24

Говорити "хто крайній" неправильно: як насправді слід ставати в чергу українською

16:19

3 продукти, які категорично не можна готувати в аерогрилі: знають далеко не всі

16:15

Після атаки РФ в обленерго зробили заяву щодо графіків відключень на Полтавщині

Реклама
16:06

"Буде набагато складніше": Вітвіцька розсекретила стать первісткаВідео

15:21

Дівчина поспішила на касі самообслуговування і швидко пошкодувала

15:19

Коли у 2026 році Вознесіння Господнє: дата свята, традиції та заборони

15:19

Жителі одного міста зможуть користуватися автобусами безкоштовно: яка причина

15:01

Нагар на сковорідках і каструлях зникне без тертя: допоможе неочікуваний засіб

14:59

Різниця колосальна: дівчина порівняла ціни на продукти в Україні і Румунії

14:43

"Не виступала наживо": фаворитка Євробачення 2026 зробила заяву після звинуваченьВідео

14:25

Що означає режим "L" на коробці автомат: збиває з пантелику водіївВідео

14:01

Стародавня річка з пророцтва зникає: вчені заговорили про кінець світуВідео

13:47

На Рівненщині дрон влучив у житловий будинок: кількість загиблих зросла, є поранені

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиСвяткове менюЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти