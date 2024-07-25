У втікача Цекало дуже сильно схудла молода дружина

Поки Цекало старіє і набирає вагу, його молода дружина тане на очах.

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Дарина Ервін здивувала схудненням / Колаж Главред, фото Instagram/darina.ervin

Дружина російського продюсера українського походження Олександр Цекалопоказала нове фото, яке по-справжньому шокувало шанувальників молодої жінки.

Як пишуть пропагандистські російські ЗМІ, поки Цекало старіє і набирає вагу, його молода дружина тане на очах. На новому фото, яке вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, вона виглядає дуже худою, її обличчя буквально зменшилося.

Користувачі соціальних мереж пишуть, що Дарина Ервін більше не схожа на себе. Ба більше, вони вважають, що молода жінка хвора.

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Ось так дружина Цекало виглядала кілька тижнів тому:

Дружина Цекало у всій красі / Скріншот Instagram/ darina.ervin

А ось так вона виглядає зараз:

Дружина Цекало стала худющою / Скриншот Instagram/ darina.ervin

Дружина Цекало стала худющою / Скриншот Instagram/ darina.ervin

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Нагадаємо, раніше український актор Віктор Андрієнко розповів про позицію Олександра Цекало. За його словами, Цекало, так само, як і Олександр Роднянський, працює в Голлівуді. "Він поїхав в Америку. Він прокляв ту країну. Сказав: "Я проклинаю, я не хочу нічого про неї навіть чути". Продав усе, що в нього було", - розповів Андрієнко.

Раніше також російський шоумен українського походження Олександр Цекало, який від початку військового нападу Росії на Україну, малодушно мовчить, потрапив у неприємний скандал. Зокрема, Цекало напав на дівчину в одному з супермаркетів США, в якому отоварювався разом зі своєю молодою дружиною Дариною Ервін.

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