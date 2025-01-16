"Це невимовний біль": у родині Камалії сталося горе

Коротко:
- Камалія повідомила про смерть дядька
- Зірка розповіла, якою була за життя близька їй людина
Трагедія спіткала українську співачку Камалію та її родину. Про це сама артистка поділилася в соціальних мережах.
Вона розповіла, що з життя пішов її дядько - Прядко Микола Петрович. "Йому було лише 65 років — вік, коли мудрість дозріла, а сил ще повно. Для нашої родини це невимовний біль і непоправна втрата. Він залишив світлу пам’ять і став прикладом того, якою має бути справжня Людина. Вічна пам’ять тобі, найдорожчий дядечку. Ти завжди будеш із нами — у спогадах, піснях і добрих справах. Спочивай із миром", - написала Камалія.
Вона також поділилася, яким Микола Петрович був за життя: в юності захоплювався математикою, легкою атлетикою, співав в ансамблі, пізніше побудував військову і викладацьку кар'єру. Під час повномасштабної війни не сидів, склавши руки, а вирощував на городі щедрий урожай, який передавав захисникам на фронт.
Ще одного дядька Камалія та її родина поховали лише чотири місяці тому, у вересні 2024 року. Тепер із п'яти братів Інни Петрівни, мами співачки, серед живих залишився лише один - решта чотири вмирали один за одним протягом останніх чотирьох років.
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Хто така Камалія
Камалія - українська поп-виконавиця, акторка, модель, автор-виконавець. Заслужена артистка України.
За даними Вікіпедії, кар'єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс".
У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" 2008 року. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" - була визнана переможцем фестивалю "Пісня року".
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