Ектор Хіменес Браво опинився на операційному столі: що він зробив

Колумбійський шеф-кухар і шоумен Ектор Хіменес-Браво поділився з шанувальниками особистою новиною і з'явився на лікарняному ліжку.
Як він показав на своїй сторінці в Instagram, суддя кулінарного проекту "МайстерШеф" Ектор опинився на операційному столі. Але на радість шанувальників, нічого серйозного з колумбійським шефом не сталося.
"Так, друзі, це була операція. Як ви знаєте, я працюю на телебаченні, і для мене важливо добре виглядати", - каже ведучий.
Виявилося, що Ектор зважився на блефаропластику, підтяжку верхньої або нижньої повіки. "Я - за чесність із собою. Любити себе - це не тільки приймати, а й піклуватися", - каже він.
Про особу: Ектор Хіменес-Браво
Ектор Хіменес-Браво — колумбійський шеф-кухар, ресторатор, телеведучий. Особливу популярність в Україні здобув як суддя кулінарного реаліті-шоу "МайстерШеф". Творець власного кулінарного стилю "Nuevo Latino". У травні 2021 року отримав українське громадянство. Під час повномасштабної війни підтримав Україну. Займається благодійністю на користь ЗСУ та приготуванням обідів для територіальної оборони, ЗСУ, поліції, лікарень та нужденних.
