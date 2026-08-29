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Амаль Клуні вирушила на побачення з чоловіком: що вона одягла

Олена Кюпелі
29 серпня 2026, 16:32
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Голлівудські знаменитості прогулялися на італійському озері Комо.
Джордж Клуні, Амаль Клуні
Джордж Клуні та Амаль Клуні насолоджуються часом, проведеним разом / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Як виглядала Амаль Клуні
  • Куди вони вирушили

Амаль Клуні знову привернула увагу своїм елегантним образом під час романтичного вечора з чоловіком Джорджем Клуні на озері Комо. Для виходу вона обрала облягаючу білу шовкову сукню в білизняному стилі, яка підкреслила її фігуру та надала образу легкого "весільного" відтінку.

Як пише Page Six, образ доповнили виразні аксесуари - масивні браслети та довгі сережки, а також зачіска з об’ємними локонами. У руках вона тримала невеликий букет квітів, який підкреслив романтичний настрій вечора.

відео дня
Джордж Клуні, Амаль Клуні
Джордж Клуні та Амаль Клуні відпочивають у Європі / ua.depositphotos.com

Переглянути фото закоханої пари можна тут

Джордж Клуні підтримав стиль дружини, обравши світлий монохромний образ із трикотажною футболкою, брюками та лоферами. Разом пара виглядала гармонійно й підкреслила статус однієї з найстильніших пар.

Зазначається, що подружжя традиційно проводить літо на озері Комо та регулярно з’являється на світських заходах, демонструючи продумані й ефектні образи. Протягом сезону Амаль не раз ставала об’єктом обговорень завдяки своїм яскравим і різноманітним виходим.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, український телеведучий та актор Олександр Попов повідомив, що розлучився з дружиною Галиною після двох років стосунків. Про своє розлучення він розповів публічно під час одного зі світських заходів.

Раніше також чоловік популярної української телеведучої Валентини Хамайко розповів, скільки ще українцям доведеться чекати на прямі рейси з України.

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Про особу: Джордж Клуні

Джордж Клуні - американський кіно- та телеактор, кінорежисер, сценарист, продюсер, підприємець та активіст. Широку популярність здобув після виходу телесеріалу "Швидка допомога" та фільму "Від заходу до світанку". У 2009 році був визнаний журналом Time одним із 100 найвпливовіших людей світу. Очолив рейтинг найбільш високооплачуваних акторів, опублікований Forbes у 2018 році, повідомляє Вікіпедія. Лауреат премій "Золотий глобус" (2001, 2006, 2012, 2013, 2015), "Оскар" (2006, 2013), BAFTA (2013) та премії Гільдії кіноакторів США (1996, 1997, 1998, 1999).

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