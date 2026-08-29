Амаль Клуні вирушила на побачення з чоловіком: що вона одягла

Голлівудські знаменитості прогулялися на італійському озері Комо.

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Джордж Клуні та Амаль Клуні насолоджуються часом, проведеним разом / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Як виглядала Амаль Клуні

Куди вони вирушили

Амаль Клуні знову привернула увагу своїм елегантним образом під час романтичного вечора з чоловіком Джорджем Клуні на озері Комо. Для виходу вона обрала облягаючу білу шовкову сукню в білизняному стилі, яка підкреслила її фігуру та надала образу легкого "весільного" відтінку.

Як пише Page Six, образ доповнили виразні аксесуари - масивні браслети та довгі сережки, а також зачіска з об’ємними локонами. У руках вона тримала невеликий букет квітів, який підкреслив романтичний настрій вечора.

відео дня

Джордж Клуні та Амаль Клуні відпочивають у Європі / ua.depositphotos.com

Переглянути фото закоханої пари можна тут

Джордж Клуні підтримав стиль дружини, обравши світлий монохромний образ із трикотажною футболкою, брюками та лоферами. Разом пара виглядала гармонійно й підкреслила статус однієї з найстильніших пар.

Зазначається, що подружжя традиційно проводить літо на озері Комо та регулярно з’являється на світських заходах, демонструючи продумані й ефектні образи. Протягом сезону Амаль не раз ставала об’єктом обговорень завдяки своїм яскравим і різноманітним виходим.

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Про особу: Джордж Клуні Джордж Клуні - американський кіно- та телеактор, кінорежисер, сценарист, продюсер, підприємець та активіст. Широку популярність здобув після виходу телесеріалу "Швидка допомога" та фільму "Від заходу до світанку". У 2009 році був визнаний журналом Time одним із 100 найвпливовіших людей світу. Очолив рейтинг найбільш високооплачуваних акторів, опублікований Forbes у 2018 році, повідомляє Вікіпедія. Лауреат премій "Золотий глобус" (2001, 2006, 2012, 2013, 2015), "Оскар" (2006, 2013), BAFTA (2013) та премії Гільдії кіноакторів США (1996, 1997, 1998, 1999).

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