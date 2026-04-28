Скандальний син фігуриста Плющенка жорстко накинувся на рідного брата

Сини російського фігуриста посварилися між собою. Молодший особливо виділився.

Євген Плющенко та Яна Рудковська виховали хама

У терористичній Росії — черговий зірковий скандал, пов'язаний із грубим сином російського фігуриста Євгена Плющенка та продюсерки Яни Рудковської — Сашею.

Російські пропагандисти буквально захлинулися, обговорюючи дорослу ситуацію, в яку вліз молодший Плющенко. Справа стосується старшого сина фігуриста - Єгора. Той дав інтерв'ю, в якому звинуватив батька в тому, що той викреслив його зі свого життя.

На це середній син Плющенка Саша, який росте в повній родині і з батьком, записав довге відео, в якому протягом усього ролика принижував старшого брата.

У відео хлопчик, який славиться своєю грубою та нахабною поведінкою, нагадує братові про подарунки та раніше сказані слова.

"Єгорушко, дорогий Єгорушко, чому ти не розповів правду, коли ти приїхав до нас після ювілею Олексія Мішина з мікрофоном і журналістами? Сам-то не пробував заробити гроші? Тебе батько влаштував у футбольну команду "Зеніт". Люди мріють там грати. А ти кинув футбол, хокей і бокс. Я тепер не можу називати тебе братом. Добре, що ти Єрмак, ти не заслуговуєш бути Плющенко!" — обурився син Плющенко і Рудковської.

Він також зазначив, що разом із молодшим братом Арсенієм нібито заробляє з раннього віку, беручи участь у льодових шоу, і тому знає ціну грошам. У зв'язку з цим він дорікнув Єрмаку за те, що той, за його словами, регулярно "випрошує" гроші в батька.

"Я тепер не можу більше називати тебе братом. Слухай, і добре, що ти Єрмак. Ти не заслуговуєш на прізвище Плющенко. Заслуговує на прізвище Плющенко той, хто дійсно Плющенко. А ти – Єрмак!" – розлютився син фігуриста.

Хто такий Євген Плющенко? Євген Плющенко — російський фігурист, який виступав в одиночному катанні. Заслужений майстер спорту Росії. Дворазовий олімпійський чемпіон, дворазовий срібний призер Олімпійських ігор, триразовий чемпіон світу.

У 2022 році підтримав вторгнення Росії в Україну. 18 березня 2022 року виступив у "Лужниках" на мітингу-концерті на честь річниці анексії Криму Росією під назвою "Za мир без нацизму! Zа Росію! Zа Президентa".

У грудні 2022 року Україна внесла Плющенка до санкційного списку публічних осіб, "які публічно закликають до агресивної війни, виправдовують і визнають законною збройну агресію РФ проти України".

