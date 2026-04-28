Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Скандальний син фігуриста Плющенка жорстко накинувся на рідного брата

Олена Кюпелі
28 квітня 2026, 11:14
Сини російського фігуриста посварилися між собою. Молодший особливо виділився.
Євген Плющенко, Яна Рудковська
Євген Плющенко та Яна Рудковська виховали хама / колаж: Главред, фото: t.me/doveoftheworld

Коротко:

  • Через що виник скандал
  • Що сказав син фігуриста

У терористичній Росії — черговий зірковий скандал, пов'язаний із грубим сином російського фігуриста Євгена Плющенка та продюсерки Яни Рудковської — Сашею.

Російські пропагандисти буквально захлинулися, обговорюючи дорослу ситуацію, в яку вліз молодший Плющенко. Справа стосується старшого сина фігуриста - Єгора. Той дав інтерв'ю, в якому звинуватив батька в тому, що той викреслив його зі свого життя.

відео дня

На це середній син Плющенка Саша, який росте в повній родині і з батьком, записав довге відео, в якому протягом усього ролика принижував старшого брата.

У Плющенка серйозні проблеми в родині
У Плющенка великі проблеми в родині / Скріншот

У відео хлопчик, який славиться своєю грубою та нахабною поведінкою, нагадує братові про подарунки та раніше сказані слова.

"Єгорушко, дорогий Єгорушко, чому ти не розповів правду, коли ти приїхав до нас після ювілею Олексія Мішина з мікрофоном і журналістами? Сам-то не пробував заробити гроші? Тебе батько влаштував у футбольну команду "Зеніт". Люди мріють там грати. А ти кинув футбол, хокей і бокс. Я тепер не можу називати тебе братом. Добре, що ти Єрмак, ти не заслуговуєш бути Плющенко!" — обурився син Плющенко і Рудковської.

Він також зазначив, що разом із молодшим братом Арсенієм нібито заробляє з раннього віку, беручи участь у льодових шоу, і тому знає ціну грошам. У зв'язку з цим він дорікнув Єрмаку за те, що той, за його словами, регулярно "випрошує" гроші в батька.

"Я тепер не можу більше називати тебе братом. Слухай, і добре, що ти Єрмак. Ти не заслуговуєш на прізвище Плющенко. Заслуговує на прізвище Плющенко той, хто дійсно Плющенко. А ти – Єрмак!" – розлютився син фігуриста.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше відома співачка Наталія Могилевська повідомила про важливу подію в житті своєї родини. В Instagram виконавиця показала нового члена сім'ї.

Раніше Злата Огневич у недавньому інтерв'ю відверто обговорила закулісся шоу-бізнесу та секрети краси своїх колег, окремо згадавши Тіну Кароль. Злата висловила думку, що ефектна зовнішність артистів — це насамперед результат серйозних фінансових інвестицій.

Вас також може зацікавити:

Хто такий Євген Плющенко?

Євген Плющенко — російський фігурист, який виступав в одиночному катанні. Заслужений майстер спорту Росії. Дворазовий олімпійський чемпіон, дворазовий срібний призер Олімпійських ігор, триразовий чемпіон світу.
У 2022 році підтримав вторгнення Росії в Україну. 18 березня 2022 року виступив у "Лужниках" на мітингу-концерті на честь річниці анексії Криму Росією під назвою "Za мир без нацизму! Zа Росію! Zа Президентa".
У грудні 2022 року Україна внесла Плющенка до санкційного списку публічних осіб, "які публічно закликають до агресивної війни, виправдовують і визнають законною збройну агресію РФ проти України".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Євген Плющенко новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
13:06Україна
13:03Синоптик
12:05Війна
Популярне

Більше
Останні новини

13:11

"Клінічна смерть": відома співачка опинилася на межі

13:06

ВРУ підтримала продовження воєнного стану: названо терміни

13:03

Сніг і заморозки поки не відступають: коли в Україні нарешті потеплішає

12:05

Удар по НПЗ у Туапсе та РЛС у Криму: Генштаб оприлюднив деталі операцій у тилу ворога

11:58

Китайський гороскоп на завтра, 29 квітня: Кролям — егоїзм, Свиням — прорив

11:57

Аж ніяк не "васильки": як правильно назвати ці сині польові квіти українською

11:50

У Криму спалахнула військова частина, де РФ ховала "Іскандери" - що відомоФото

11:39

Сонячні панелі, що підключаються до розетки, вже у продажу: що варто знати

11:36

Гороскоп Таро на завтра, 29 квітня: Овну — план, Раку — друзі

11:19

Чому шторми й урагани називали лише на честь жінок: маловідома історія

11:14

Скандальний син фігуриста Плющенка жорстко накинувся на рідного брата

11:06

Гороскоп на завтра, 29 квітня: Овнам - неприємності, Водоліям - успіх

11:05

"У нашій родині поповнення": Могилевська зважилася на важливий крокВідео

11:05

Скільки порошку насправді потрібно для одного прання: більшість робить помилку

10:32

Чому країни-сусіди не збивають дрони РФ над Україною: Ігнат дав роз'яснення

10:10

Погода в Одесі готує сюрприз: синоптики попередили про заморозки

10:09

"Скажу за себе сама": Тіна Кароль різко відповіла Златі ОгнєвічВідео

10:09

Путіну Донбасу мало: Пушилін назвав території, які хоче окупувати РФ

09:53

У РФ примусово вербують студентів на війну: на сполох почали бити навіть пропагандисти

09:51

Місячний календар стрижок на травень 2026 року

09:27

РФ всю ніч і ранок обстрілювала Кривий Ріг: є загиблий, кількість поранених зросла

09:00

Відстрочки від мобілізації, виплати для ВПО та один тариф на електрику: що зміниться з 1 травня для українців

08:48

Продаж автомобіля закінчився нападом: у Польщі українцю завдали 14 ножових поранень

08:47

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 28 квітня (оновлюється)

08:26

Трамп незадоволений новою мирною пропозицією Ірану: NYT розкрив, що з нею не так

08:26

Визнання територій російськими в обмін на вступ до ЄС: що задумав МерцПогляд

08:15

Карта Deep State онлайн за 28 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:44

У Туапсе пролунали десятки вибухів, спалахнула нова пожежа на НПЗ: що відомо

06:58

Росія завдала удару по Сумах: дрони пошкодили будинки, магазин та автомобілі

06:45

Україна офіційно приєднала до себе ряд регіонів сучасної Росії — про що йдетьсяВідео

05:50

Багатство прийде саме до них: чотирьом знакам зодіаку випаде золотий шанс

05:11

Сигнали з потойбіччя: як померлі рідні нагадують про себе

04:41

Звички з СРСР, що ведуть до бідності: від чого вже давно слід відмовитися

04:23

Чи можна на могилі залишати горілку і сигарети - священник поставив крапку у питанніВідео

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні прибиральника за 37 с

03:27

Один бур'ян може швидко заполонити весь сад: як позбутися плюща на ділянціВідео

02:31

Кульбаби зникнуть з ділянки назавжди: що треба зробити вже зараз

02:09

"Бойкот з боку містян": у Чернівцях скасували концерт Анастасії Приходько

00:47

Українські Patriot на "голодному пайку": Ігнат розповів про ситуацію з ракетами для ППО

27 квітня, понеділок
23:36

Вкрадене Росією зерно: посла Ізраїлю викликали до МЗС

23:12

Економія на пальному, яка "вб’є" авто: від чого варто відмовитися водіямВідео

22:57

Дешево і ефективно: як легко позбутися бур’янів на доріжках

22:52

"Скоро нічого живого не буде": військовий пепередив про нову загрозу на фронті

22:38

Народжені у певні чотири місяці вважаються найвідданішими у коханні

22:20

Які міста стануть ціллю нової масованої атаки: експерт розкрив плани РФ

21:55

"Українська пташка літає туди, куди забажає": Мадяр натякнув на посилення ударів по РФ

21:52

Сморід із пралки зникне назавжди: навіщо заливати в неї ополіскувач для рота

21:21

Мало хто знає: як українською сказати "воодушевлять" - точні відповідники

21:02

Природний щит від кліщів: яку рослину варто посадити у себе на ділянці

20:54

"Все розвалюється": Том Гарді відмовляється зніматися в кіно

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ОдесиНовини ЗапоріжжяНовини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини Рівного
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти