"Так, дитинко!": 87-річний Джек Ніколсон уперше за кілька років вийшов у світ

Зірка "Сяйва" зачарував своєю енергетикою оточуючих.

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Джек Ніколсон на Saturday Night Live - яким був його вихід / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Близько двох років Джек Ніколсон не виходив на публіку

Нещодавно актор з'явився на популярному шоу

Днями одне з найстаріших розважальних шоу США, "Суботнім вечором у прямому ефірі" (Saturday Night Live), відсвяткувало своє 50-річчя. У студії для гумористичних скетчів і музичних номерів зібралося безліч зірок.

Не бракувало їх і серед глядачів в залі. Наприклад, на SNL з'явився 87-річний актор Джек Ніколсон - це його перший публічний вихід за останні декілька років, повідомляє NBC News.

відео дня

Артист прибув на шоу в компанії своєї доньки Лорейн. Актор, попри поважний вік і чутки про деменцію, мав чудовий вигляд - у стильному береті, темних окулярах, подовженому піджаку і в чорній сорочці. Пересувається Ніколсон, спираючись на тростину.

На SNL він оголошував вихід на сцену актора і коміка Адама Сендлера. "Пані та панове, Адам Сендлер!" - голосно заявив Ніколсон. "Так, дитинко! Давай послухаємо Джека, дитинко! Джек вирвався сьогодні! Люблю тебе, брате", - відповів йому Сендлер зі сцени під бурхливі овації.

wow Джек Ніколсон щойно зробив рідкісну публічну появу, щоб представити Адама Сендлера на 50-му випуску SNL



Джек: "Пані та панове, Адам Сендлер!"



Адам: "Так, крихітко! Поаплодуймо Джеку, крихітко! Джек сьогодні вижив! Люблю тебе, брате" pic.twitter.com/nIq7XblRHz - Спенсер Альтхаус (@SpencerAlthouse) February 17, 2025

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Також легендарний 70-річний Джекі Чан із піцою потрапив на миле відео. Артиста зняли під час спілкування зі знімальною командою на обідній перерві.

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Хто такий Джек Ніколсон? Джек Ніколсон - американський актор, кінорежисер, сценарист і продюсер. Він є рекордсменом за найбільшою кількістю акторських номінацій на "Оскар" (12), а також одним із трьох триразових лауреатів серед чоловіків. Крім того, він - один із трьох акторів, номінованих на "Оскара" за найкращу роль (головну або другого плану) у чотирьох різних десятиліттях поспіль: 1970-х, 1980-х, 1990-х і 2000-х роках. Джек Ніколсон також є володарем безлічі інших нагород, зокрема BAFTA, семи "Золотих глобусів", шести премій Національної ради кінокритиків США і лауреатом премії Гільдії кіноакторів США, повідомляє Вікіпедія.

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