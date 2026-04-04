Два інсульти та облік у ТЦК: українська співачка приголомшила станом здоров'я сина

Співачка М'ята поділилася, як уже 17 років стоїть на варті здоров'я старшого сина.

Співачка М'ята розповіла про свого сина

Українська співачка Юлія Загорська, відома під псевдонімом М'ята , розповіла про складний стан здоров'я свого 17-річного сина Юрія.

Про це співачка розповіла проекту " Наодинці з Гламуром ". За словами співачки, її син перебуває на військовому обліку. Проте сама артистка каже, що для неї це дивно та трохи смішно, бо її син – це дитина з інвалідністю.

"Це дитина, яка не може перебувати без допомоги дорослого. Тому коли їй виповниться 18, мені доведеться знову йти до ТЦК, проходити всі комісії, подавати всі папери. Для того, щоб уже закрили якісь там документи про те, що вона не в змозі служити. Хоча вона мені каже: Мамо, я стану поліцейським", - розповідає артистка.

Вона додала, що шкільна програма не підходить для хлопчика. "Йому зараз 17 років. Він займається з викладачами у інклюзивній школі. Для мене головною метою було, щоб він заговорив і міг хоч трохи орієнтуватися в просторі, але з цим є труднощі і ми працюємо над цим. Це довічна праця", - зізналася М'ята.

Артистка також здивувала, як сама довго і тяжко хворіла довгі 4 роки і "витягувала себе".

"Деякий час я багато вкладала у старшого свого сина. І сталося так, що я забула про себе. І потім я просто сама дуже захворіла. Цього ніхто не бачив, бо в Instagram була гарна картинка. І близько п'яти років я сама серйозно лікувалася і виходила із цього стану", - додала вона.

У старшого сина співачки у 4-річному віці після щеплення відбулися два інсульти, що спричинили поразку головного мозку та інвалідність. Наразі йому 17 років, він навчається в інклюзивному класі. Співачка активно займається його реабілітацією та оформленням документів, у тому числі відвідувала ТЦК.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA .

Нагадаємо, Главред писав про те, що наймолодший син українського артиста Дмитра Монатика затанцював під один із треків артиста .

Раніше також, Марія Захарова - путіністка, чиновниця і довірена особа терориста Путіна, яку негласно прийнято називати "прес-алкаше", звернулася на російську співачку Аллу Пугачову .

Вас також може зацікавити:

Про персону: співачка М'ята Співачка М'ята (Юлія Загорська) – українська співачка. У 90-х роках співала у групі "Слайдер/Символ". Мала невеликий тур із концертною програмою "Ти мене кохай". Під час туру М'ята сольно представила англомовну пісню "Take Me", написану румунським діджеєм Vanotek.

