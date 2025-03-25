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"Друзі" або більше: Еністон спіймали на "побаченні" із зіркою "Останніх з нас"

Анна Підгорна
25 березня 2025, 01:30
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Дженніфер Еністон і Педро Паскаль самотні, і вся Мережа гуде через можливий роман акторів.
Дженніфер Еністон, Педро Паскаль
Дженніфер Еністон приписують роман із Педро Паскалем - деталі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Еністон і Паскаль повечеряли разом у Західному Голлівуді
  • Інсайдер розповів, що може означати ця зустріч

У неділю, 23 березня, в Голлівуді почали стрімко поширюватися чутки про новий зоряний роман - акторів Дженніфер Еністон і Педро Паскаля спіймали папараці за вечерею і довгою бесідою після. Приємний вечір зірки провели в барі готелю Сансет Тауер у Західному Голлівуді, повідомляє Page Six.

Зустріч, яку в пресі не називають інакше, як побачення, тривала близько трьох годин. Ймовірний роман ні самі актори, ні їхні представники поки що не коментують.

відео дня

Утім, джерело повідомило виданню People, що зустріч Дженніфер і Педро була діловою, що познайомитися краще. "Джен подобається енергетика Педро, і вона була б щаслива попрацювати з ним", - каже інсайдер.

Як зазначає таблоїд, діловий інтерес до Паскаля в Еністон виник ще минулого року - під час церемонії вручення премії Critics Choice Awards. Тоді акторка разом із Різ Візерспун чи то жартома, чи то всерйоз запропонували зірці "Мандалорця" та "Останніх з нас" роль у телесеріалі "Ранкове шоу", однак далі розмов справа не дійшла.

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Також Таллула Вілліс, донька Брюса Вілліса і Демі Мур, показала свіжу фотографію тяжкохворого актора в день його 70-річчя. Вона зворушливо привітала Міцного горішка з ювілеєм.

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Хто така Дженніфер Еністон?

Дженніфер Еністон - одна з найбільш високооплачуваних акторок Голлівуду, володарка "Еммі" (2002), "Золотого глобуса" (2003) і премій Гільдії кіноакторів (1996, 2020). Має зірку на голлівудській Алеї Слави. Найбільш відома завдяки серіалу "Друзі", де виконала роль Рейчел Грін. Зміцнили її популярність головні ролі в комедійних фільмах "Брюс Всемогутній", "Розлучення по-американськи", "Дружина напрокат", "Нестерпні боси" та ін. Була визнана журналами People, Cosmopolitan та Esquire найкрасивішою жінкою.

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