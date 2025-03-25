"Друзі" або більше: Еністон спіймали на "побаченні" із зіркою "Останніх з нас"

Коротко:
- Еністон і Паскаль повечеряли разом у Західному Голлівуді
- Інсайдер розповів, що може означати ця зустріч
У неділю, 23 березня, в Голлівуді почали стрімко поширюватися чутки про новий зоряний роман - акторів Дженніфер Еністон і Педро Паскаля спіймали папараці за вечерею і довгою бесідою після. Приємний вечір зірки провели в барі готелю Сансет Тауер у Західному Голлівуді, повідомляє Page Six.
Зустріч, яку в пресі не називають інакше, як побачення, тривала близько трьох годин. Ймовірний роман ні самі актори, ні їхні представники поки що не коментують.
Утім, джерело повідомило виданню People, що зустріч Дженніфер і Педро була діловою, що познайомитися краще. "Джен подобається енергетика Педро, і вона була б щаслива попрацювати з ним", - каже інсайдер.
Jennifer Aniston and Pedro Pascal spark romance rumors with three-hour dinner https://t.co/XPj89zbWbOpic.twitter.com/67VyKlg9eU- Page Six (@PageSix) March 24, 2025
Як зазначає таблоїд, діловий інтерес до Паскаля в Еністон виник ще минулого року - під час церемонії вручення премії Critics Choice Awards. Тоді акторка разом із Різ Візерспун чи то жартома, чи то всерйоз запропонували зірці "Мандалорця" та "Останніх з нас" роль у телесеріалі "Ранкове шоу", однак далі розмов справа не дійшла.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Голлівуд - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що зірка "Голодних ігор", акторка Дженніфер Лоуренс, стала мамою. Це друга дитина в її шлюбі з директором художньої галереї Куком Мароні.
Також Таллула Вілліс, донька Брюса Вілліса і Демі Мур, показала свіжу фотографію тяжкохворого актора в день його 70-річчя. Вона зворушливо привітала Міцного горішка з ювілеєм.
Читайте також:
- Зірка "Гри Престолів" назвала свій невиліковний діагноз
- Ченнінг Татум показав, як привів себе у форму: запаморочливе "до" і "після"
- Кріштіану Роналду вперше зізнався, чому затягує з весіллям із нареченою
Хто така Дженніфер Еністон?
Дженніфер Еністон - одна з найбільш високооплачуваних акторок Голлівуду, володарка "Еммі" (2002), "Золотого глобуса" (2003) і премій Гільдії кіноакторів (1996, 2020). Має зірку на голлівудській Алеї Слави. Найбільш відома завдяки серіалу "Друзі", де виконала роль Рейчел Грін. Зміцнили її популярність головні ролі в комедійних фільмах "Брюс Всемогутній", "Розлучення по-американськи", "Дружина напрокат", "Нестерпні боси" та ін. Була визнана журналами People, Cosmopolitan та Esquire найкрасивішою жінкою.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред