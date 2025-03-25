"Друзі" або більше: Еністон спіймали на "побаченні" із зіркою "Останніх з нас"

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль самотні, і вся Мережа гуде через можливий роман акторів.

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Дженніфер Еністон приписують роман із Педро Паскалем - деталі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Еністон і Паскаль повечеряли разом у Західному Голлівуді

Інсайдер розповів, що може означати ця зустріч

У неділю, 23 березня, в Голлівуді почали стрімко поширюватися чутки про новий зоряний роман - акторів Дженніфер Еністон і Педро Паскаля спіймали папараці за вечерею і довгою бесідою після. Приємний вечір зірки провели в барі готелю Сансет Тауер у Західному Голлівуді, повідомляє Page Six.

Зустріч, яку в пресі не називають інакше, як побачення, тривала близько трьох годин. Ймовірний роман ні самі актори, ні їхні представники поки що не коментують.

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Утім, джерело повідомило виданню People, що зустріч Дженніфер і Педро була діловою, що познайомитися краще. "Джен подобається енергетика Педро, і вона була б щаслива попрацювати з ним", - каже інсайдер.

Jennifer Aniston and Pedro Pascal spark romance rumors with three-hour dinner https://t.co/XPj89zbWbOpic.twitter.com/67VyKlg9eU - Page Six (@PageSix) March 24, 2025

Як зазначає таблоїд, діловий інтерес до Паскаля в Еністон виник ще минулого року - під час церемонії вручення премії Critics Choice Awards. Тоді акторка разом із Різ Візерспун чи то жартома, чи то всерйоз запропонували зірці "Мандалорця" та "Останніх з нас" роль у телесеріалі "Ранкове шоу", однак далі розмов справа не дійшла.

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Хто така Дженніфер Еністон? Дженніфер Еністон - одна з найбільш високооплачуваних акторок Голлівуду, володарка "Еммі" (2002), "Золотого глобуса" (2003) і премій Гільдії кіноакторів (1996, 2020). Має зірку на голлівудській Алеї Слави. Найбільш відома завдяки серіалу "Друзі", де виконала роль Рейчел Грін. Зміцнили її популярність головні ролі в комедійних фільмах "Брюс Всемогутній", "Розлучення по-американськи", "Дружина напрокат", "Нестерпні боси" та ін. Була визнана журналами People, Cosmopolitan та Esquire найкрасивішою жінкою.

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