Підозра на мікроінсульт: 31-річна блогерка потрапила до лікарні на Великдень

Аліна Френдій поскаржилася на сильний головний біль і потрапила до лікарні з підозрою на мікроінсульт.

https://glavred.net/starnews/mikroinsult-populyarnaya-molodaya-blogersha-popala-v-bolnicu-na-pashu-10756202.html Посилання скопійоване

Аліна Френдій потрапила до лікарні / Колаж Главред, фото Instagram/alina_frendiy

Коротко:

Що сталося з Аліною Френдій

Що сказали їй лікарі

Українська фешн-блогерка та невістка колишнього мера Тернополя Заставного Аліна Френдій потрапила до лікарні з підозрою на мікроінсульт.

Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

відео дня

За словами блогерки, вона пережила "лютий треш". "Житиму, але коли тебе завозять до лікарні з підозрою на мікроінсульт, то вже якось нічого не хочеться. Ось така в мене Пасха", - написала вона.

Вона також додала, що її переслідував головний біль. "Не могла стояти на ногах, нудота і просто сильний головний біль. І повне нерозуміння, що відбувається", - каже вона.

Блогерка також подякувала місцевій неврологічній лікарні. "Тепер мені залишається чекати, поки мій організм прийде до тями", - додала Френдій.

На думку Френдій, ця ситуація — знак того, що їй потрібно відпочивати, "хоча б кілька місяців". "Але здається, що я починаю засвоювати цей урок", — підсумувала вона.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Про особу: Аліна Френдій Аліна Френдій — українська блогерка, інфлюенсерка з Тернополя. Дружина Петра Заставного, сина колишнього мера Тернополя. Засновниця бренду Coosh. Бренд блогерки не раз потрапляв у скандали, зокрема через рекламу взуття на круасанах.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред