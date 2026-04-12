Підозра на мікроінсульт: 31-річна блогерка потрапила до лікарні на Великдень

Українська фешн-блогерка та невістка колишнього мера Тернополя Заставного Аліна Френдій потрапила до лікарні з підозрою на мікроінсульт.
Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.
За словами блогерки, вона пережила "лютий треш". "Житиму, але коли тебе завозять до лікарні з підозрою на мікроінсульт, то вже якось нічого не хочеться. Ось така в мене Пасха", - написала вона.
Вона також додала, що її переслідував головний біль. "Не могла стояти на ногах, нудота і просто сильний головний біль. І повне нерозуміння, що відбувається", - каже вона.
Блогерка також подякувала місцевій неврологічній лікарні. "Тепер мені залишається чекати, поки мій організм прийде до тями", - додала Френдій.
На думку Френдій, ця ситуація — знак того, що їй потрібно відпочивати, "хоча б кілька місяців". "Але здається, що я починаю засвоювати цей урок", — підсумувала вона.
Про особу: Аліна Френдій
Аліна Френдій — українська блогерка, інфлюенсерка з Тернополя. Дружина Петра Заставного, сина колишнього мера Тернополя. Засновниця бренду Coosh. Бренд блогерки не раз потрапляв у скандали, зокрема через рекламу взуття на круасанах.
