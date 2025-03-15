Дорофєєва показала полуничку в коротких шортах на Кіпрі

Коротко:
- Дорофєєва вирушила на полювання за ягодами
- Як вона виглядала
Українська співачка Надя Дорофєєва показала справді соковиті кадри зі своєї поїздки на Кіпр.
На сторінках свого Телеграм-каналу співачка виклала серію фотографій, на яких вона збирає і ласує стиглою і червоною полуницею. Свій пост співачка так і назвала: "День полуниці".
Дорофєєва одягла короткий обтислий комбінезон корсетного типу. З фото складно сказати, у чому саме зірка збирала ягоди. З кольорових акцентів була тільки кепка.
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Як раніше писав Главред, українська популярна співачка Надя Дорофєєва, яка одружена з українським ресторатором Мішею Кацуріним, розповіла, що планує стати мамою.
Раніше вона повідомила, що її з Кацуріним сім'я стала більшою.Надя і Міша завели спільного вихованця. Це чарівний хом'як, якому дали "смачне" ім'я Чурчхелла.
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Хто така Надя Дорофєєва?
Надя Дорофєєва або Dorofeeva - українська співачка, авторка пісень, актриса. Колишня учасниця поп-дуету "Время и Стекло" (2010-2020); зараз виступає, як сольний виконавець. Зірковий тренер музичних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти".
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