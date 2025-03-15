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Дорофєєва показала полуничку в коротких шортах на Кіпрі

Олена Кюпелі
15 березня 2025, 21:56
767
Надя Дорофєєва відпочиває перед своїм концертом на Кіпрі.
Надя Дорофєєва
Надя Дорофєєва вирушила на відпочинок / колаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Коротко:

  • Дорофєєва вирушила на полювання за ягодами
  • Як вона виглядала

Українська співачка Надя Дорофєєва показала справді соковиті кадри зі своєї поїздки на Кіпр.

На сторінках свого Телеграм-каналу співачка виклала серію фотографій, на яких вона збирає і ласує стиглою і червоною полуницею. Свій пост співачка так і назвала: "День полуниці".

відео дня
Дорофєєва на полуничному полюванні
Дорофєєва на полуничному полюванні / Фото Телеграм Дорофєєвої

Дорофєєва одягла короткий обтислий комбінезон корсетного типу. З фото складно сказати, у чому саме зірка збирала ягоди. З кольорових акцентів була тільки кепка.

Дорофєєва на полуничному полюванні
Дорофєєва на полуничному полюванні / Фото Телеграм Дорофєєвої
Дорофєєва на полуничному полюванні
Дорофєєва на полуничному полюванні / Фото Телеграм Дорофєєвої

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Як раніше писав Главред, українська популярна співачка Надя Дорофєєва, яка одружена з українським ресторатором Мішею Кацуріним, розповіла, що планує стати мамою.

Раніше вона повідомила, що її з Кацуріним сім'я стала більшою.Надя і Міша завели спільного вихованця. Це чарівний хом'як, якому дали "смачне" ім'я Чурчхелла.

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Хто така Надя Дорофєєва?

Надя Дорофєєва або Dorofeeva - українська співачка, авторка пісень, актриса. Колишня учасниця поп-дуету "Время и Стекло" (2010-2020); зараз виступає, як сольний виконавець. Зірковий тренер музичних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти".

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