Дочка прихильниці Путіна Єгорової схудла на 15 кг: як вона виглядає

Стася Рівненська зробила несподіване зізнання щодо своєї ваги.

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Стася Ровінська сильно схудла / колаж: Главред, фото: instagram.com, Стася Ровінська

Коротко:

Як зараз виглядає Ровинська

На скільки вона схудла

Відома українська телеведуча та дочка затятої прихильниці Путіна Сніжани Єгорової Стася Ровинська схудла на вражаючі 15 кілограмів.

Про це молода жінка написала на своїй сторінці в Instagram.

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За її словами, минулого року її вага становила 78 кілограмів, і їй було дуже некомфортно.

Ровинська сильно схудла / Фото Instagram/Стася Ровинська

"Зараз я важу 63 кг, хочу схуднути ще трохи, але не надто. Як бачите, набагато комфортніше", — написала вона.

Ровинська також похвалилася маленькою чорною сукнею, яку вона купила за 10 доларів США.

Зазначимо, раніше дочка прихильниці Путіна повідомила, що розлучається зі своїм чоловіком. Вона сухо подякувала чоловікові за роки шлюбу та трьох спільних дітей. Про причини розлучення вона не розповідала.

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Про особу: Сніжана Єгорова Сніжана Єгорова — колишня українська телеведуча. Народилася в Новій Каховці. Після анексії Криму Росією та початку війни на сході України неодноразово заявляла про те, що підтримує політику президента РФ Володимира Путіна. Як пише Вікіпедія, 19 жовтня 2022 року, на тлі вторгнення Росії в Україну, Сніжана Єгорова була включена до санкційного списку України як особа, "яка публічно закликає до агресивної війни, виправдовує та визнає законною збройну агресію РФ проти України".

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