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Алкоголь і таблетки: мати турецької актриси розповіла, як знайшла мертву доньку

Олена Кюпелі
16 червня 2026, 23:30
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Едже Іртем приймала сильні антидепресанти та поєднувала їх з алкоголем.
Померла турецька актриса Едже Іртем
Померла турецька актриса Едже Іртем / колаж: Главред, фото: instagram.com/irtemece

Коротко:

  • У якому стані знайшли турецьку актрису
  • Що вона приймала

Турецька актриса Едже Іртем, яка раптово померла напередодні у квартирі, яку ділила зі своєю матір'ю, приймала сильні антидепресанти.

Як пише Yeniasir, після цієї несподіваної та шокуючої смерті молодої зірки прокуратура Анатолії у Стамбулі оперативно розпочала офіційне розслідування.

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Згідно з попередніми даними, отриманими на місці події та після неї, було встановлено, що Іртем деякий час регулярно приймала антидепресанти.

Іртем Едже померла
Іртем Едже померла / Фото Instagram/irtemece

У зв'язку з цією трагічною смертю виникли серйозні підозри: стверджується, що успішна актриса вживала алкоголь разом із ліками, що відпускаються за рецептом, напередодні смерті.

Мати Едже Іртем, Нуріє Іртем, поділилася шокуючими подробицями подій тієї ночі. У своїй заяві вона розповіла, що вони з дочкою були на святкуванні дня народження і повернулися додому о 20:36. Вона заявила, що її дочка приймала сильнодіючі антидепресанти і що вона вклала її спати після прийому ліків, оскільки того вечора дочка перебувала в стані алкогольного сп’яніння.

Нуріє Іртем пояснила, що коли вона зайшла до кімнати доньки, щоб покликати її на сніданок, відповіді не отримала і помітила, що з рота доньки витікає рідина. Вона додала, що останнім часом її дочка вживала багато алкоголю в поєднанні з ліками.

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Про особу: Едже Іртем

Едже Іртем — популярна турецька актриса. Закінчила кафедру опери та вокалу музичного факультету Університету Яшар, після чого продовжила акторську освіту в Культурному центрі Садрі Алишюк у Стамбулі.

На екрані вона вперше з'явилася у 2014 році в серіалі "Втікачки-наречені".

За роки кар’єри актриса знялася в десятках проєктів: "Це життя — моє", "Справа честі", "Ящірка: Відродження", "Нова наречена", "Столиця Абдул-Хамід", "Містер Помилка", "В’язень", "Заборонений плід", "Сім’я". Особливо запам’яталися глядачам її ролі Афет у "Новій нареченій" та Джансин у "Сім’ї". Останньою роботою став образ Ішил у "Журавлиному шербеті" — серіалі, що б’є рекорди рейтингів.

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