"Я люблю тебе, поки чути вибухи": Мілла Йовович зворушила віршем про війну в Україні

Американська актриса і модель родом з Києва Мілла Йовович приєдналася до благодійного арт-проекту Love letters to Ukraine.

Мілла Йовович / Колаж фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Легендарна голлівудська актриса (зірка " П'ятого елемента" і франшизи "Обитель зла") і уродженка Києва Мілла Йовович приєдналася до благодійного арт-проекту Love letters to Ukraine ("Любовні листи до України"). Спеціально для нього вона на камеру в Instagram прочитала зворушливий вірш про війну, яку Росія розв'язала проти України.

"Моя Батьківщина плаче сльозами диму та попелу / її чоловіки майстерно борються з справжньою вірою / стільки сердець, стільки жінок розірвано на шматки / чоловіки, діти, коти та штори, підірвані квартири / вікна, тарілки та чайні чашки, етика та ідеали, / бомбардовані звуками ракет, що приземляються біля дверей / тіла їхніх чоловіків, героїв / їх запах, їхні дотики, їхні знайомі голоси, / Шепіт слів відчайдушної втіхи та вічної любові / відірваний, може на час, а може назавжди / я люблю тебе. Люто прошепотів на вухо коханої / я люблю тебе, – люто шепотів вітер / коли стрілянина і кров заливає все і вся / я люблю тебе, Україно / я люблю тебе, поки в моїх вухах чути вибухи" – приблизно так перекладається вірш, який прочитала Йовович.

Його текст, так само як і тексти інших "любовних листів Україні" в рамках арт-проекту будуть вручну вишивати на сукнях виробництва українського бренду Lever Couture.

Нагадаємо, раніше легенда світової попмузики Пол Маккартні в черговий раз публічно підтримав Україну - цього разу наймасштабнішому британському музичному фестивалі-Гластонбері. Ближче до кінця свого довгого сету (2 години 50 хвилин) Маккартні кілька хвилин розмахував українським прапором.

Як розповіли журналістам джерела з оточення музиканта, він навмисно виключив інший хіт The Beatles ‒ Back in the U. S. S. R. ‒ зі свого концерту в Гластонбері і всіх майбутніх виступів.

Пізніше повідомлялося про те, що легенда французького кіно Ален Делон приєднався до проекту солідарності з українським народом від журналістської команди Cyril Viguier та посольства України. У його рамках 86-річний легендарний актор прочитав вірші українського Кобзаря Тараса Шевченка.

