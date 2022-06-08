Мілла Йовович звернулася до українців зі словами підтримки: "Ми бачимо вас, ми молимося за вас"

Зірка П'ятого елементу і Обителі зла виступає на підтримку України з перших днів війни.
Голлівудська акторка, модель і дизайнерка Мілла Йовович рамках проєкту Найвідоміші українці світу висловила українцям свою любов, підтримку і захоплення.
Знаменитість народилася і перші п'ять років свого життя провела в Україні. У нашій країні у неї залишилися родичі, про долю яких Йовович переживає і молиться щодня.
Також їй небайдужа і доля цілої країни, яка протистоїть російській військовій агресії. Міла Йовович у своїй промові наголошує - разом з Україною стоїть весь світ, вболіває за нашу країну, за нашу свободу, як за свою власну.
"Привіт. Мене звати Мілла Йовович.Я хочу передати послання любові і підтримки всім українцям у цей найжахливіший період їхньої історії, коли націю просто розривають на шматки, коли мільйони людей змушені тікати в інші країни і ставати біженцями, коли воїни відважно б'ються проти усього цього.Я хочу вам сказати: ми бачимо вас, ми молимося за вас і ми любимо вас. І ми вдячні вам за те, що ви боретеся за свою свободу", - заявила Йовович у зверненні.
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Раніше американський письменник-фантаст Джордж Мартін висловився проти війни в Україні. При цьому він зробив суперечливе зауваження про росіян і правлячу верхівку Кремля.
Водночас російський письменник Борис Акунін передбачив крах путінської імперії і пояснив, що Росія програла війну в перші ж дні повномасштабного вторгнення в Україну.
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