"Досі для багатьох - "зрада": Цибульська висловилася про свій від'їзд з України

Навздогін Оля Цибульська анонсувала "печальну новину".

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Оля Цибульська новини - Оля Цибульська прокоментувала від'їзд і хейт через це / колаж: Главред, фото: instagram.com/cybulskaya

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У співачки погані новини для тих, хто засудив її за від'їзд

Цибульська нагадала, чому "їсти" близьких - програшна стратегія

Кілька днів тому українська співачка і ведуча Оля Цибульська спонтанно спакувала речі, забрала сина і разом із ним виїхала з України. Свій від'їзд вона мотивувала гострою потребою в змінах.

На щастя для Олі - їй та 9-річному Нестору це пішло на користь. Більшість шанувальників були раді дізнатися, що терапевтична подорож принесла бажані плоди.

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Утім, знайшлися серед підписників Цибульської й такі, хто засудив її за від'їзд із країни під час повномасштабної війни. Для них у співачки є сумна новина, яку вона опублікувала у своєму блозі в Instagram.

Оля заявила, що її відсутність в Україні була тимчасовою, адже вона розуміє всю важливість і відповідальність, яку вона несе, як артист, під час війни. Також вона нагадала, що вона ще й людина, у якої є свої потреби, і побажала бути одне до одного більш терпимими.

"Печальна новина. Для тих, хто святкував мій відʼїзд. Я відновила нерви, пройшла особисту психотерапію, дала сину можливість поспати в тиші і ми за планом повертаємось додому. Судячи з коментарів у мережах , вивезти дитину за кордон, рятуючи дитинство, досі для багатьох - "зрада". Ніколи цього не зрозумію. Знаю - усім боляче. Так, що не знаєш як дихати, щоб нікого не зачепити. І сама дихаєш так, щоб ніхто не зачепив. Моя професія це відповідальність. І моє місце у такий час в Україні. Це незмінно. Але у МОЇЙ Україні завжди є тепло, в яке повернуться усі, хто відчув, що готовий та має фізично куди й до кого. В МОЇЙ Україні завжди є мудрість відпустити тих, хто пробує жити інакше. Бо ніколи не знаєш насправді, якою ціною і за яких особистих обставин мати приймає складне рішення за себе та дитину. Бути українцем - це підтримувати одне одного і вдома і по світу. Підтримувати, а не їсти. Це насправді і наближає перемогу", - написала Оля Цибульська.

Хто така Оля Цибульська? Оля Цибульська - українська співачка, ведуча (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерка. Переможниця першого сезону української "Фабрики зірок" (була в дуеті Опасные связи з Олександром Бодянським). Авторка творчих спецпроєктів "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".

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