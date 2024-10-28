Оля Цибульська забрала 9-річного сина і покинула Україну: "Не втеча, а реформа"

Про що розповіла Оля Цибульська:
- Спонтанний від'їзд зірки - не втеча
- Що співачка із сином сподівається знайти за кордоном
Менше тижня тому українська співачка і ведуча Оля Цибульська повідомила, що в її житті настають серйозні зміни. Від артистки очікували нових творчих проєктів, однак у світлі останніх подій стало зрозуміло, що нову сторінку вона відкриває глобально в усіх напрямках.
Так у своєму блозі в Instagram зірка повідомила, що залишає Україну. Оля заявляє, що це не втеча, а результат "внутрішньої реформи".
Вона опублікувала кадри з дороги і розповіла, чому прийняла таке рішення. Артистка зазначає, його каталізатором стали нічні обстріли окупантом Києва, які почастішали останнім часом.
"Я поїхала з України. Рішення прийнялось в один день. Це не втеча. Це свідоме бажання змінити життя", - каже Цибульська. Ще з вечора у неї були плани, але після безсонної ночі вона просто забрала 9-річного сина зі школи, сіла в машину і поїхала назустріч змінам.
Поки що Оля Цибульська не розповідає, в якій країні вона буде шукати такі бажані нею зміни. На машині з Нестором вона дісталася Польщі, звідки вирушила літаком назустріч своїм великим планам.
Хто така Оля Цибульська?
Оля Цибульська - українська співачка, ведуча (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерка. Переможниця першого сезону української "Фабрики зірок" (була в дуеті Опасные связи з Олександром Бодянським). Авторка творчих спецпроєктів "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".
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