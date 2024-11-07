Дмитро Ступка потрапив у серйозні проблеми - що сталося

Дмитро Ступка "застряг" у США.

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Дмитро Ступка не може повернутися в Україну / колаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитро Ступка

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Дмитро Ступка має проблеми з документами у США

Актор планує повернутися в Україну

Український відомий актор Дмитро Ступка поки що не повернеться в Україну зі США, куди виїхав перед початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну, адже має проблеми з документами.

В інтерв'ю для "Ранок у великому місці" батько актора Остап Ступка розповів, що його син має деякі проблеми.

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"Плани повертатися в Україну є. Просто в нього є певні нюанси з документами, він не має права залишати територію США, тому він зараз там", - зазначив Ступка.

Щоправда, Остап не уточнив, що ж саме трапилося в його сина, але він уточнив, що якщо все вирішиться, то Дмитро обов'язково приїде в Україну.

"Ці подробиці не цікаві, це документація. Якщо в нього все складеться з американськими документами, то чому ні? Why not?" - зазначив батько актора.

Хто такий Дмитро Ступка? Дмитро Остапович Ступка - український актор театру і кіно. Актор київського театру імені Івана Франка (2009-2022). Син Остапа Ступки та онук Богдана Ступки.

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