"Хайп на війні" і "піксельна спідничка": новий кліп Ханумака потрапив у величезний скандал

Сам Ханумак присвятив свій новий трек жінкам-військовим, які захищають нашу країну на передовій.

Фрагмент кліпу "Діка Дичка" / скріншот

Актор і режисер Руслан Ханумак потрапив у скандал. Причому скандал не просто сексистський, а ще й пов'язаний з жінками-військовими, які захищають зараз Україну від російського агресора.

Зокрема, на лютий народний хейт нарвалася його пісня і кліп "Діка Дичка". Музичне відео за участю української актриси Дар'ї Петрожицької з'явилося на різних платформах 22 березня. Сам Ханумак присвятив свій новий трек жінкам-військовим, які захищають нашу країну на передовій.

Користувачі не оцінили пісню про "піксельної спідничці" і обрушили на сторінку режисера весь свій хейт щодо нового кліпу.

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"Що за ганьба. Вже може вистачить на війні хайп робити", "Військові на підтанцьовці? Серйозно? Стиль Потапа, Напевно ви його великий фанат. Але відчуття, що кліп придумали і зняли наркомани", "Ну не знаю, для мене, як дружини військового ЗСУ, це - дичка і ганьба. Бо якби ви знімали кліп в окопі, я б зрозуміла. А так є еліта, яка не воює, бо не вміє, і є наші хлопці, які за цю дичку гинуть. Ну як-небудь так", " Військова форма для хайпу. Як на цю веселуху дивитися хлопцям з передової", - написали користувачі.

Пізніше творець скандальної композиції і кліпу заявив, що йде з професії.

"Я не буду йти проти народу. Тому що той, хто йде проти українського народу, завжди погано закінчує. Ще півроку тому, коли я починав музичну кар'єру, я не міг собі уявити, що закінчувати буду її саме так. Мені не місце в музиці і я піду з музичної індустрії, щоб не псувати ваш музичний смак", — сказав Ханумак у відео на своїй сторінці Instagram.

Артист втім розсипався в подяках жінкам, які захищають країну від російської агресії. "Хочу принести вибачення тим, кому я зруйнував життя цією піснею і зіпсував все, що тільки можна було. Давайте не шукати внутрішнього ворога. Тому що ще дихає російська мразина на нашій землі", – додав автор і продюсер.

"Я сьогодні проводила родичів померлого військового в морг і ледь стримала сльози, а у деяких недоспіваків піднімається рука "ригати такими шедеврами", - пишуть користувачі.

"5 хвилин тому переглядав репортаж, де бійці кажуть, що не вистачає машин і везуть навіть свої на передову. А тут три броньовика для зйомок дикої дички", - обурюються вони.

Коментарі Діка Дичка / Скріншот

Нагадаємо, раніше стендап-комік і волонтер Володимир Дантес спробував виправдати свого колегу, українського репера і продюсера Потапа (Олексія Потапенка) за скандальний трек під назвою "Волонтер".

"Я колись думав собі: треба про колег правду-матку рубати. Знаєте, коментарі, мабуть, говорять самі за себе. З іншого боку, чесно, я дуже добра людина, дуже добра. І в якийсь момент я так намагаюся поставити себе на його місце. Може, він так собі уявляє волонтерство? Може, у нього це так? Я ще тобі скажу так: це класний досвід для будь-якого артиста. Тебе цей досвід навчить в майбутньому робити щось інше", - сказав Дантес.

Раніше також легенда української рок-музики і фронтмени гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка назвав Надю Дорофєєву і Потапа (Олексія Потапенка) "патріотичними циніками".

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