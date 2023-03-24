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"Хайп на війні" і "піксельна спідничка": новий кліп Ханумака потрапив у величезний скандал

24 березня 2023, 15:36
Сам Ханумак присвятив свій новий трек жінкам-військовим, які захищають нашу країну на передовій.
Фрагмент кліпу
Фрагмент кліпу "Діка Дичка" / скріншот

Актор і режисер Руслан Ханумак потрапив у скандал. Причому скандал не просто сексистський, а ще й пов'язаний з жінками-військовими, які захищають зараз Україну від російського агресора.

Зокрема, на лютий народний хейт нарвалася його пісня і кліп "Діка Дичка". Музичне відео за участю української актриси Дар'ї Петрожицької з'явилося на різних платформах 22 березня. Сам Ханумак присвятив свій новий трек жінкам-військовим, які захищають нашу країну на передовій.

Користувачі не оцінили пісню про "піксельної спідничці" і обрушили на сторінку режисера весь свій хейт щодо нового кліпу.

відео дня

"Що за ганьба. Вже може вистачить на війні хайп робити", "Військові на підтанцьовці? Серйозно? Стиль Потапа, Напевно ви його великий фанат. Але відчуття, що кліп придумали і зняли наркомани", "Ну не знаю, для мене, як дружини військового ЗСУ, це - дичка і ганьба. Бо якби ви знімали кліп в окопі, я б зрозуміла. А так є еліта, яка не воює, бо не вміє, і є наші хлопці, які за цю дичку гинуть. Ну як-небудь так", " Військова форма для хайпу. Як на цю веселуху дивитися хлопцям з передової", - написали користувачі.

Пізніше творець скандальної композиції і кліпу заявив, що йде з професії.

"Я не буду йти проти народу. Тому що той, хто йде проти українського народу, завжди погано закінчує. Ще півроку тому, коли я починав музичну кар'єру, я не міг собі уявити, що закінчувати буду її саме так. Мені не місце в музиці і я піду з музичної індустрії, щоб не псувати ваш музичний смак", — сказав Ханумак у відео на своїй сторінці Instagram.

Артист втім розсипався в подяках жінкам, які захищають країну від російської агресії. "Хочу принести вибачення тим, кому я зруйнував життя цією піснею і зіпсував все, що тільки можна було. Давайте не шукати внутрішнього ворога. Тому що ще дихає російська мразина на нашій землі", – додав автор і продюсер.

"Я сьогодні проводила родичів померлого військового в морг і ледь стримала сльози, а у деяких недоспіваків піднімається рука "ригати такими шедеврами", - пишуть користувачі.

"5 хвилин тому переглядав репортаж, де бійці кажуть, що не вистачає машин і везуть навіть свої на передову. А тут три броньовика для зйомок дикої дички", - обурюються вони.

Коментарі Діка Дичка
Коментарі Діка Дичка / Скріншот

Нагадаємо, раніше стендап-комік і волонтер Володимир Дантес спробував виправдати свого колегу, українського репера і продюсера Потапа (Олексія Потапенка) за скандальний трек під назвою "Волонтер".

"Я колись думав собі: треба про колег правду-матку рубати. Знаєте, коментарі, мабуть, говорять самі за себе. З іншого боку, чесно, я дуже добра людина, дуже добра. І в якийсь момент я так намагаюся поставити себе на його місце. Може, він так собі уявляє волонтерство? Може, у нього це так? Я ще тобі скажу так: це класний досвід для будь-якого артиста. Тебе цей досвід навчить в майбутньому робити щось інше", - сказав Дантес.

Раніше також легенда української рок-музики і фронтмени гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка назвав Надю Дорофєєву і Потапа (Олексія Потапенка) "патріотичними циніками".

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