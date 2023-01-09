'Страшенно не люблю брехні': Шаманська викрила Ханумака у брехні після заяви про розлучення

Актор 95 Кварталу стверджує, що вони з дружиною не живуть, як сім'я, вже близько року.

Аліна Шаманська спіймала Руслана Ханумака на брехні / instagram.com/shamankaa

Українська блогерка, журналістка і ведуча Аліна Шаманська прийняла рішення припинити стосунки з актором і сценаристом 95 Кварталу Русланом Ханумаком. Обоє вже виклали свою версію подій, яка призвела до розриву, проте чоловік попався на обмані.

Так Аліна вважає, що Ханумак не сприймає її, як частину сім'ї, яку потрібно захищати: в публічному скандалі, в якому взяли участь його геніталії та Анна Алхім, чоловік не вважав за потрібне заступитися за дружину, над якою в мережі стали жорстоко знущатися.

Шаманська сказала, що це поставило крапку в їх конфлікті, однак і не послужило першопричиною для її думок про розлучення. Ханумак же в свою чергу заявив, що блогерка занадто ревнива, роздула з мухи слона, і взагалі вони ще до війни прийняли рішення жити окремо.

Аліну Шаманську обурила подібна заява - чи не єдиний раз, коли Ханумак вирішив зробити публічну заяву про дружину, і в ній збрехав.

"Я страшенно не люблю брехні! Найбільше в цьому житті. Останнє, що я скажу на цей рахунок (розлучення з Ханумаком - прим. редактора): про рік - це брехня. От тепер в мене все", - заявила блогерка на своїй сторінці в Instagram після відеозвернення Ханумака.

Аліна Шаманська спіймала Руслана Ханумака на брехні / instagram.com/shamankaa

Раніше бойфренд Наді Дорофєєвої, блогер і ресторатор Міша Кацурін, натякнув на вагітність співачки. Від попереднього шлюбу чоловік вже має двох дітей - доньку та сина.

Також американську акторку Анджеліну Джолі запідозрили в романі з молодшим її на 21 рік ірландським актором Полом Мескалом. Артистів застукали під час побачення в театральній кав'ярні.

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