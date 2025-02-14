Жена Остапчука похвасталась подарком за 100 000 гривен

Тепер уся Україна знає, які сумки купує Остапчук своїй дружині.

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Дружина Остапчука показала своїм подарунки до 14 лютого / колаж: Главред, фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Коротко:

Остапчук знову хвалиться дорогими покупками

Що подарував їй чоловік-телеведучий

Третя дружина шоумена Володимира Остапчука - Катерина Остапчук вважає своїм обов'язком показати всій Україні, що у неї тепер є нова сумка.

На своїй сторінці в Instagram, Остапчук вирішила похвалитися подарунком від чоловіка-телеведучого брендовою сумкою від Yves Saint Laurant. До речі, сумка виявилася не з дешевих і дружина шоумена повідомила, що Остапчук звертався до байєра, щоб купити її.

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На офіційному сайті французького бренду, така сумка продається за 2 200 євро (95 000 гривень).

У третьої дружини Остапчука нова сумка / Скриншот Instagram/poka_tya

Сумка вартістю 100 000 гривень / Фото ysl.com

Сумка вартістю 100 000 гривень / Фото ysl.com

Сумка вартістю 100 000 гривень / Фото ysl.com

Зазначимо, що нещодавно Остапчук повідомляла на своїй сторінці в соціальній мережі про те, що йде в ресторан на вечерю. Вона також тоді відмітила всі свої речі та аксесуари на фото. Тотал лук обійшовся молодій мамі в декреті майже в 150 000 гривень.

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Як напередодні писав Главред, раніше третя дружина Володимира Остапчука Катерина Полтавська розповіла, чи не боїться, що ведучий її кине таксамо, як своїх двох попередніх дружин.

Раніше також Катерина Полтавська розкрила деталі про спілкування з дітьми Остапчука від попереднього шлюбу. Вона пояснила, що діти проживають у Канаді, тож наразі вони не спілкуються.

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Хто такий Володимир Остапчук Володимир Остапчук - український ведучий (Танці з зірками, Маска, Євробачення-2017, Співають всі), актор (кіно і дубляж) і комік. Від першого шлюбу з Оленою Войченко в Остапчука є двоє дітей: донька Емілія та син Еван-Олександр. У 2020 році Остапчук одружився вдруге, з Христиною Горняк, але вже за два роки розлучився. Пізніше він став жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською. У березні 2024 року пара розписалася, а в грудні Катя Остапчук подарувала шоумену сина Тимофія.

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