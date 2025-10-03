Щось не так: Тодоренко зникла після третіх пологів

Зрадниця України Регіна Тодоренко зникла і не дає про себе знати.

Регіна Тодоренко стала мамою і пропала/ колаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

Колись українська співачка і ведуча Регіна Тодоренко, а зараз зрадниця України, яка народила свою третю дитину в США, раптово зникла з медіа-простору.

Шанувальники вже щосили вимагають у її соціальних мережах, щоб вона дала знати про себе, проте зрадниця-телеведуча продовжує мовчати. Останній її пост був про те, що вона народила третю дитину. Вона не розкрила подробиць народження малюка, так само, як і промовчала про те, як вони з її чоловіком Топаловим вирішили назвати молодшого сина.

З моменту третіх пологів минуло вже більше тижня, а запроданка так і не дає знати про себе.

Найімовірніше, вона незабаром з'явиться і повідомить про те, що їм потрібен був час насолодитися народженням дитини і одне одним. Хоча не можна виключати і той факт, що в сім'ї Тодоренко щось могло піти не так.

Останній пост у телеграмі датований 25 вересня

Тодоренко зникла з радарів ЗМІ / Скріншот Телеграм

Особисте життя Регіни Тодоренко

Регіна Тодоренко вийшла заміж за співака Влада Топалова, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, у 2018 році. Пара виховує двох синів і зараз в очікуванні третьої дитини. У ЗМІ часто з'являються чутки про те, що подружжя свариться через непростий характер Топалова.

Регіна Тодоренко - ведуча, актриса, співачка українського походження. Колишня учасниця гурту Real O. Здобула популярність завдяки тревел-шоу "Орел і решка". Живе і будує кар'єру в РФ навіть після початку повномасштабної війни. У зв'язку з цим з вересня 2022 перебуває під санкціями України.

