Адвокат Філіпа Кіркорова розповів, що отримає артист-путініст після смерті свого батька.

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Філіп Кіркоров скоро отримає спадок / Колаж Главред, фото скріншот із відео

Коротко:

Чим володів Бедрос Кіркоров

Що з цього отримає його син

У багатого артиста терористичної Росії був абсолютно злиденний батько - Бедрос Кіркоров, який помер 18 березня в РФ.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, йому майже нічого було залишати. Так майно співака оцінив адвокат Олександр Добровінський, який працював із сином путініста, співаком Філіпом Кіркоровим.

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За даними юриста, у Кіркорова-старшого залишилася тільки невелика квартира в провінції. "Ви знаєте, я навіть був знайомий із Бедросом. Він був зовсім не багатою людиною. У нього була якась квартира, яка, по-моєму, не в Москві, десь у провінції. Не дуже дорога, за московськими мірками. А все інше - нічого було залишати", - поділився скандальний Добровінський.

Зазначимо, про смерть українофоба Бедроса Кіркорова стало відомо 18 березня. Про те, що його батько помер, на своїй сторінці в Instagram повідомив його син - Філіп Кіркоров.

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Як раніше писав Главред, 18 березня російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, повідомив про смерть свого батька Бедроса Кіркорова. "Я більше не дитина. Сьогодні, 18 березня 2025 року о 15:37, пішов із життя мій тато - Народний Артист Росії Бедрос Кіркоров, але з серця ти не підеш ніколи", - написав путініст на своїй сторінці в Instagram.

Раніше також стало відомо про те, що путініст Бедрос Кіркоров виправдовував вбивства мирного народу і називав Росію "Божою державою".

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Хто такий Бедрос Кіркоров? Бедрос Кіркоров - болгарський, радянський і російський естрадний співак, народний артист Російської Федерації (2012). Батько співака Філіпа Кіркорова.

Бедрос Кіркоров підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну і вважає, що російський диктатор Путін робить усе можливе для своєї країни.

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