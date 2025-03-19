"Не приїде": Пугачова відмовилася приїжджати в Росію на похорон Кіркорова

У російському шоу-бізнесі допустили приїзд Пугачової на похорон Кіркорова, але продюсерка розкрила плани примадонни.

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Пугачова відмовилася приїжджати на похорон Кіркорова / колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua/,instagram.com Філіп Кіркоров

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Аллу і Бедроса пов'язували теплі дружні стосунки

Концертний директор Пугачової сказала, чи приїде вона на похорон

Російський продюсер Сергій Дворцов заявив, що співачка Алла Пугачова може приїхати в Москву на прощання з колишнім свекром Бедросом Кіркоровим. Про це повідомляють росЗМІ.

Продюсер уточнив, що Аллу і Бедроса пов'язували теплі дружні стосунки, проте це не єдина причина, через яку артистка може повернутися в Росію.

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"Її поява стане фурором. Вона може прилетіти не тільки через теплі почуття до колишнього свекра, а й для того, щоб нагадати про себе впливовим друзям", - припустив продюсер.

За словами Дворцова, у разі приїзду Пугачова проведе в Москві не більше доби.

Зі свого боку концертний директор Алли Пугачової Олена Чупракова повідомила, що артистка не приїде на прощання з Бедросом Кіркоровим.

"Не приїде", - відповіла Чупракова на запитання журналістів.

До речі, у травні 2023 року Пугачова, яка давно не живе в РФ, приїхала попрощатися з модельєром Валентином Юдашкіним на Троєкуровське кладовище в Москві. Того дня автомобіль проїхав повз журналістів. Примадонна відмовилася спілкуватися з пресою, і вийшовши зі свого Rolls-Royce Phantom, одразу пройшла в зал до сім'ї померлого дизайнера.

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А також життя Бедроса Кіркорова було пов'язане з музикою та художньою діяльністю, але в останні роки свого життя він не залишився осторонь скандалів.

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Бедрос Кіркоров підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну і вважає, що російський диктатор Путін робить усе можливе для своєї країни.

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