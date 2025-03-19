"Не приїде": Пугачова відмовилася приїжджати в Росію на похорон Кіркорова

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- Аллу і Бедроса пов'язували теплі дружні стосунки
- Концертний директор Пугачової сказала, чи приїде вона на похорон
Російський продюсер Сергій Дворцов заявив, що співачка Алла Пугачова може приїхати в Москву на прощання з колишнім свекром Бедросом Кіркоровим. Про це повідомляють росЗМІ.
Продюсер уточнив, що Аллу і Бедроса пов'язували теплі дружні стосунки, проте це не єдина причина, через яку артистка може повернутися в Росію.
"Її поява стане фурором. Вона може прилетіти не тільки через теплі почуття до колишнього свекра, а й для того, щоб нагадати про себе впливовим друзям", - припустив продюсер.
За словами Дворцова, у разі приїзду Пугачова проведе в Москві не більше доби.
Зі свого боку концертний директор Алли Пугачової Олена Чупракова повідомила, що артистка не приїде на прощання з Бедросом Кіркоровим.
"Не приїде", - відповіла Чупракова на запитання журналістів.
До речі, у травні 2023 року Пугачова, яка давно не живе в РФ, приїхала попрощатися з модельєром Валентином Юдашкіним на Троєкуровське кладовище в Москві. Того дня автомобіль проїхав повз журналістів. Примадонна відмовилася спілкуватися з пресою, і вийшовши зі свого Rolls-Royce Phantom, одразу пройшла в зал до сім'ї померлого дизайнера.
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Бедрос Кіркоров - останні новини за темою:
Нагадаємо, Главред писав, що 18 березня російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, повідомив про те, що його батько, народний артист Росії Бедрос Кіркоров помер.
А також життя Бедроса Кіркорова було пов'язане з музикою та художньою діяльністю, але в останні роки свого життя він не залишився осторонь скандалів.
Помічниця путініста Кіркорова видала всю правду про смерть його батька.
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Хто такий Бедрос Кіркоров?
Бедрос Кіркоров - болгарський, радянський і російський естрадний співак, народний артист Російської Федерації (2012). Батько співака Філіпа Кіркорова.
Бедрос Кіркоров підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну і вважає, що російський диктатор Путін робить усе можливе для своєї країни.
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