"Любимо, сумуємо": українську співачку засмутила смерть Кіркорова, який ненавидить Україну

Вікторія Петрик шкодує про смерть завзятого путініста й українофоба Бедроса Кіркорова.

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Вікторія Петрик підтримала Кіркорова / / Колаж Главред, фото Instagram/ viktoria_petryk

Коротко:

Вікторія Петрик висловилася про смерть путініста

Що вона написала

Українська співачка, представниця дитячого Євробачення від України, одна з сестер колись популярного дуету Вікторія Петрик, написала слізний допис з приводу смерті путініста та українофоба Бедроса Кіркорова.

На своїй сторінці в Instagram, молода жінка написала: "Пам'ятаємо, любимо, сумуємо. Царство небесне", - написала на своїй сторінці вона.

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Вікторія Петрик вшанувала пам'ять путініста Кіркорова / Фото Instagram/ viktoria_petryk

Як відомо, багато років тому сестри Петрик виступали разом із папугою Філіпом Кіркоровим, який також підтримав військове вторгнення Росії в Україну, а пізніше їздив із концертами на окупований Донбас підтримувати російських окупантів.

Вікторія Петрик про Кіркорова / Фото Instagram/ viktoria_petryk

Пізніше сестри Петрик зникли з радарів і з початком повномасштабного вторгнення виїхали за кордон. Вікторія народила дитину від свого чоловіка, а її молодша сестра Анастасія продовжує записувати російськомовні пісні, про які ніхто не знає.

Вони обидві не робили гучних заяв з приводу вторгнення Росії в Україну і продовжують вести свої соцмережі російською мовою.

Вікторія Петрик із сином / Фото Instagram/ viktoria_petryk

Абсурдність ситуації полягає в тому, що українська співачка Петрик пошкодувала про смерть Кіркорова, який говорив жахливі речі про Україну. Зокрема, він заявляв, що Крим - це "споконвічно російська земля", а також говорив, що "українцям потрібно заткнути роти" і всіляко підтримував військове вторгнення Росії в Україну.

Кіркоров і Анастасія Петрик / Фото Експрес газета

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Як раніше писав Главред, 18 березня російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, повідомив про смерть свого батька Бедроса Кіркорова. "Я більше не дитина. Сьогодні, 18 березня 2025 року о 15:37, пішов із життя мій тато - Народний Артист Росії Бедрос Кіркоров, але з серця ти не підеш ніколи", - написав путініст на своїй сторінці в Instagram.

Раніше також стала відома причина смерті Бедроса Кіркорова і місце, де він помер.

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