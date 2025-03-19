"Любимо, сумуємо": українську співачку засмутила смерть Кіркорова, який ненавидить Україну

Коротко:
- Вікторія Петрик висловилася про смерть путініста
- Що вона написала
Українська співачка, представниця дитячого Євробачення від України, одна з сестер колись популярного дуету Вікторія Петрик, написала слізний допис з приводу смерті путініста та українофоба Бедроса Кіркорова.
На своїй сторінці в Instagram, молода жінка написала: "Пам'ятаємо, любимо, сумуємо. Царство небесне", - написала на своїй сторінці вона.
Як відомо, багато років тому сестри Петрик виступали разом із папугою Філіпом Кіркоровим, який також підтримав військове вторгнення Росії в Україну, а пізніше їздив із концертами на окупований Донбас підтримувати російських окупантів.
Пізніше сестри Петрик зникли з радарів і з початком повномасштабного вторгнення виїхали за кордон. Вікторія народила дитину від свого чоловіка, а її молодша сестра Анастасія продовжує записувати російськомовні пісні, про які ніхто не знає.
Вони обидві не робили гучних заяв з приводу вторгнення Росії в Україну і продовжують вести свої соцмережі російською мовою.
Абсурдність ситуації полягає в тому, що українська співачка Петрик пошкодувала про смерть Кіркорова, який говорив жахливі речі про Україну. Зокрема, він заявляв, що Крим - це "споконвічно російська земля", а також говорив, що "українцям потрібно заткнути роти" і всіляко підтримував військове вторгнення Росії в Україну.
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Як раніше писав Главред, 18 березня російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, повідомив про смерть свого батька Бедроса Кіркорова. "Я більше не дитина. Сьогодні, 18 березня 2025 року о 15:37, пішов із життя мій тато - Народний Артист Росії Бедрос Кіркоров, але з серця ти не підеш ніколи", - написав путініст на своїй сторінці в Instagram.
Раніше також стала відома причина смерті Бедроса Кіркорова і місце, де він помер.
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