Чорна смуга невдач для британської королівської сім'ї: королева Камілла захворіла

Коротко про стан королеви Камілли:
- дружині Чарльза III діагностували респіраторну інфекцію
- 77-річна королева скасувала всі офіційні візити на найближчий тиждень у зв'язку з хворобою
Сьогодні, 5 листопада, Букінгемський палац був знову змушений повідомити про хворобу одного з членів британської королівської сім'ї. Цього разу злягла королева Камілла, дружина Чарльза III.
Як повідомляє видання Reuters з відсиланням на заяву прес-секретаря палацу, лікарі вже обстежили королеву, і виявили у неї респіраторну інфекцію. Наскільки серйозних обертів набула хвороба, не уточнюється.
Проте відомо, що Камілла щонайменше тиждень відпочиватиме, зокрема й від королівських обов'язків. На службі у Вестмінстерському Абатстві на честь Дня пам'яті полеглих у четвер її замінить Біргітта, герцогиня Глостерська (дружина принца Річарда, двоюрідного брата покійної королеви Єлизавети II).
"Наразі Її Величність Королева страждає від інфекції дихальних шляхів, у зв'язку з чим лікарі рекомендували їй короткий період відпочинку. На превеликий жаль, Її Величність змушена відмовитися від участі в заходах цього тижня, але вона дуже сподівається, що встигне одужати і відвідати заходи Пам'яті цими вихідними у звичайному режимі. Вона вибачається перед усіма тими, хто може опинитися в скрутному становищі або бути розчарованим через її відсутність", - повідомив представник Букінгемського палацу.
Хто така королева Камілла?
Королева Камілла (Камілла Паркер-Боулз) - королева Великобританії, друга дружина Чарльза III, коронована разом із ним 6 травня 2023 року. З 2005 по 2022 роки носила титул герцогині Корнуольської та принцеси Уельської (другий титул не використовувала). З вересня 2022 року і до травня 2023 була королевою-консортом.
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