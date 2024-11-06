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Чорна смуга невдач для британської королівської сім'ї: королева Камілла захворіла

Анна Підгорна
6 листопада 2024, 02:00
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Букінгемський палац уже повідомив, хто замінить дружину Чарльза III на найближчих заходах.
Королева Камілла
Королева Камілла новини - королева Камілла злягла з хворобою / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко про стан королеви Камілли:

  • дружині Чарльза III діагностували респіраторну інфекцію
  • 77-річна королева скасувала всі офіційні візити на найближчий тиждень у зв'язку з хворобою

Сьогодні, 5 листопада, Букінгемський палац був знову змушений повідомити про хворобу одного з членів британської королівської сім'ї. Цього разу злягла королева Камілла, дружина Чарльза III.

Як повідомляє видання Reuters з відсиланням на заяву прес-секретаря палацу, лікарі вже обстежили королеву, і виявили у неї респіраторну інфекцію. Наскільки серйозних обертів набула хвороба, не уточнюється.

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Проте відомо, що Камілла щонайменше тиждень відпочиватиме, зокрема й від королівських обов'язків. На службі у Вестмінстерському Абатстві на честь Дня пам'яті полеглих у четвер її замінить Біргітта, герцогиня Глостерська (дружина принца Річарда, двоюрідного брата покійної королеви Єлизавети II).

"Наразі Її Величність Королева страждає від інфекції дихальних шляхів, у зв'язку з чим лікарі рекомендували їй короткий період відпочинку. На превеликий жаль, Її Величність змушена відмовитися від участі в заходах цього тижня, але вона дуже сподівається, що встигне одужати і відвідати заходи Пам'яті цими вихідними у звичайному режимі. Вона вибачається перед усіма тими, хто може опинитися в скрутному становищі або бути розчарованим через її відсутність", - повідомив представник Букінгемського палацу.

Хто така королева Камілла?

Королева Камілла (Камілла Паркер-Боулз) - королева Великобританії, друга дружина Чарльза III, коронована разом із ним 6 травня 2023 року. З 2005 по 2022 роки носила титул герцогині Корнуольської та принцеси Уельської (другий титул не використовувала). З вересня 2022 року і до травня 2023 була королевою-консортом.

Британська королівська сім'я - останні новини:

Раніше Главред повідомляв, що принц Вільям і Кейт Міддлтон публічно пішли на примирення з принцом Гаррі. Саме так королівські експерти оцінили широкий жест Уельських по відношенню до бунтівного герцога Сассекського.

Також Кейт Міддлтон зробила офіційну заяву про свою боротьбу з раком. Принцеса Уельська дев'ять місяців боролася зі страшною недугою і підвищеною увагою громадськості до свого здоров'я.

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